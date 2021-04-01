Деньги в рост. АЭБ предлагает депозиты для юрлиц

Чтобы накопить денежные средства у предпринимателя есть много финансовых инструментов, однако наиболее безопасным и надежным способом остаются депозиты. Алмазэргиэнбанк предлагает линейку вкладов, выбрать из которой можно именно тот продукт, который соответствует вашим целям.

«В целом преимущество депозита в том, что он помогает зарабатывать на свободных деньгах. Предположим, на счет индивидуального предпринимателя поступили 5 млн рублей, расплатиться которыми с поставщиками продукции он должен через месяц. Если эту сумму направить на депозит, то она принесет проценты», — отметила менеджер по продукту Управления маркетинга и развития продуктов Департамента корпоративного бизнеса Алмазэргиэнбанка Надежда Николаева.

АЭБ предлагает своим клиентам три продукта — «Бизнес-вклад», «Бизнес-классика» и «Бизнес-комфорт».

«Бизнес-вклад» предусматривает максимально высокий доход на фиксированный срок, возможностей досрочного отзыва и пополнения по этому депозиту не предусмотрено. Если вам нужен стабильный доход с возможностью пополнения, то следует присмотреться к «Бизнес-классике». «Бизнес-комфорт» — это срочный депозит, предусматривающий пополнение в сочетании с возможностью частичного отзыва до 30% от суммы остатка», — подчеркнула Надежда Николаева.

Кроме того, в Алмазэргиэнбанке действуют специальные предложения для клиентов: +0,15% за открытие депозита онлайн, +0,15% за повторное размещение депозита: «Мы также предоставляем бесплатное ведение счета и ДБО на период действия депозитного договора, если клиент размещает сумму свыше 10 млн рублей. Период размещения должен быть равным или превышать календарный месяц, в котором размещен депозит».

Для оформления депозита онлайн необходимо:

— Войти в систему дистанционного банковского обслуживания «АЭБ-Бизнес»;

— Выбрать в разделе «Мои действия» пункт «Открыть вклад» и заполнить параметры продукта;

— Подписать заявку и направить ее в банк.

Обработка заявки на депозит производится специалистами АЭБ в течение 25 минут с момента ее отправки клиентом.

Получить более подробную информацию вы можете на официальном сайте https://albank.ru/ru/corp/deposits/ и у операторов горячей линии АЭБ по номеру телефона 88001003422.