Денежный гороскоп 2023 для всех знаков зодиака

Подход к финансовым вопросам у каждого индивидуальный, но им непременно есть место в жизни всех без исключения. Неудивительно, что служители звезд неизменно уделяют денежной теме значимое внимание.

Астрологические прогнозы ценны не только, да и не столько, обрисовкой материального положения знака в перспективе. Здесь предстает уникальная возможность заручиться полезными подсказками, практическими рекомендациями, которые позволят противостоять потенциальным угрозам и повышать благосостояние. Небесные светила уверяют, что в 2023 году у большинства знаков зодиакальной плеяды есть отличные шансы выйти на путь стабильного достатка.

Овен

Предпосылок существенно пошатнуть доходы Овна в целом не наблюдается. Однако безрассудно жить на широкую ногу и сорить деньгами, по мнению астрологов, непозволительно. Рекомендуется максимально сосредоточиться на накоплениях, поскольку высока вероятность внезапно подвернувшегося момента совершить некое дорогостоящее, нужное и весьма выгодное приобретение. При этом влезать в долги ради вожделенной покупки категорически не приветствуется.

Телец

Главной напастью для Тельца в 2023 году окажется резкий рост расходных статей, что способно окунуть в состояние постоянной нехватки денег. Нет, заработков меньше не станет, даже время от времени будут поступать предложения хорошей подработки. Тем не менее весь приходящий финансовый поток рискует с той же скоростью высасываться потребностями. Чтобы избежать ситуации бесконечно пустого кошелька, звезды советуют на опасный период включить высокий уровень режима экономии.

Близнецы

Похоже, свыше решили вознаградить Близнецов манной небесной. Финансовых проблем не предвидится, плюс практические любые законные устремления улучшить материальное положение сулят увенчаться успехом. Приятным сюрпризом станет появление давнего, казавшегося безнадежным должника с возвратом заимствованных средств. И только у представителей знака с грешком расточительности на мимолетные прихоти благоприятные прогнозы могут обернуться неожиданно печальными результатами.

Рак

Бережливость – ключевое качество, которое позволит Раку не переживать о деньгах в 2023 году. Что касается уровня доходов, здесь волноваться нет причин: у многих он даже существенно возрастет. Но пропорционально росту поступлений, начнут повышаться вынужденные расходы. Ощущать нехватки средств не придется, вместе с тем безнаказанно позволить себе некую вольность в тратах не выйдет. Впрочем, если хватит сил чуть потуже затянуть поясок, то и что-то отложить в копилку получится.

Лев

Астрологи спешат обнадежить Льва: предстоящие времена дают шанс прилично поправить материальное положение, даже тем, кто по уши завяз в долгах. Главное – категорически не допускать новых долговых обязательств. Высоки перспективы заполучить дополнительный источник доходов, если таковой уже имеется – определенно он раскроется большей выгодой. Важное предостережение: не хвалиться на каждом углу своими финансовыми достижениями, дабы не привлечь внимание меркантильных особ.

Дева

Наряду со стабильностью на материальном поприще Деву ожидает внезапное крупное поступление денег. Их источник может быть самым неожиданным, но не он важен, а дальнейшая способность разумно распорядиться финансами. Появится огромный соблазн ввязаться в некие сомнительные торговые мероприятия, чего, разумеется, следует избегать. Небесные светила советуют вложить часть средств в надежное приобретение, например, земельного участка, оставшиеся отложить наличными сбережениями.

Весы

Царящая расслабленность Весов на фоне отсутствия денежных проблем рискует смениться в 2023 году полосой реальных трудностей. Особенно серьезно необходимо отнестись к предостережению представителям знака, привыкшим без оглядки тратиться на развлечения и удовольствия. Вероятная угроза кроется во внезапных долгосрочных расходах, проигнорировать которые не получится. Если на руках не окажется необходимых средств, придется влезать в долги, способные затянуть в глубокую трясину.

Скорпион

Завидные перспективы достатка астрологи предрекают Скорпиону из числа расчетливых натур, щепетильно планирующих траты. В то же время представители, более легкомысленно относящиеся к деньгам – любители азартных игр и искатели материальных благ в рисковых сделках, имеют все шансы столкнуться с нешуточными финансовыми потрясениями. Не рекомендуется давать взаймы. Если сбережения жгут карман, лучше купить что-то ценное и практичное для себя или близкого человека.

Стрелец

Настоящие американские горки ждут Стрельца в 2023 году: периоды изобилия будут сменяться временами острой нехватки. Понятно, что при таком раскладе не следует слишком раскидываться дополнительными вливаниями в бюджет. Припасенные средства помогут без надрыва преодолеть черную полосу безденежья. В противном случае придется преждевременно вскрывать кубышку давних накоплений либо брать в долг, что и в том, и в другом случае лишь добавит финансовых трудностей.

Козерог

Небесные светила обещают во всем содействовать Козерогу, готовому проявить рвение, устремленность и здоровый азарт. С наличием источников дополнительного дохода дефицита не возникнет. Можно будет даже урвать вполне легальные вертолетные деньги, только важно принимать предложение от проверенного человека, дабы не угодить в какую-нибудь мошенническую схему. Пока есть возможность, не стоит излишне экономить на себе, однако и бесконтрольное транжирство не приветствуется.

Водолей

Если Водолей сумеет обуздать страсть к спонтанным, особенно абсолютно бездумным пустым тратам, то поводов для финансовых беспокойств в 2023 году не возникнет. Впрочем, предприимчивость представителей знака позволит найти способ заработать на хлеб в любой ситуации. Кстати, звезды готовы подарить азартным особам выигрыш, но это вовсе не призыв посвятить себя лотереям и казино. Удачные обстоятельства подвернутся неожиданно сами, равно как и с возможностями легкого заработка.

Рыбы

Стоит Рыбам дать себе поблажку на хотелки в условиях царящей денежной стабильности, и придется столкнуться с неизбежными затруднениями. Только привычное планирование и рациональный подход к тратам позволит в нынешних условиях твердо держаться наплаву. Однако главной угрозой финансового благополучия представителей знака астрологи называют мошенников. Встреча с аферистом может поджидать в любой ситуации: от крупной сделки до обычного похода в магазин.