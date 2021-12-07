Денежные сертификаты мастерам народных промыслов и ремесел

Победителям конкурсного отбора изделий в Фонд Национального центра «Симэх» из Вилюйского, Усть-Алданского, Хангаласского, Чурапчинского улусов и г. Якутска, также трем некоммерческим организациям и творческим объединениям мастеров вручили денежные сертификаты Правительства республики. Намский педагогический колледж, Якутский колледж технологии и дизайна, Якутское художественное училище получили господдержку на проведение конкурса профессионального мастерства среди молодых мастеров.

Заместитель Председателя Правительства Якутии Сергей Местников отметил значительный вклад талантливых мастеров, энтузиастов в сбережении духовного и культурного наследия и то, что их уникальные изделия должны сохранить для будущих поколений, продолжая преемственность самобытных традиций народного прикладного искусства и художественных промыслов.

В национальном центре народного прикладного искусства и художественных промыслов «Симэх» вице-премьеру показали экспонаты и коллекцию национальной якутской одежды Фонда эталонных образцов народных художественных промыслов.

В Фонде собрано более 200 произведений народных мастеров по национальному шитью, плетению из конского волоса, резьбы по дереву, ювелирного искусства, косторезного искусства, кузнечного дела, художественной обработки бересты.

В этом году Гранты фонда культурных инициатив Президента Российской Федерации выиграли проекты: «Розовая чайка: реконструкция и возрождение традиционного костюма русских арктических старожилов Якутии» Союза дизайнеров республики; «Школа народных ремесел Наследие» Союза творческих объединений “Содружество” Амгинского улуса, также проект Фонда народно-художественных промыслов и ремёсел «Уус» на проведение научно-практической конференции «Традиции и современность в искусстве народных художественных промыслов народов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока».

На XX Евразийском конкурсе высокой моды национального костюма «Этно-Эрато» восемь коллекций мастеров-модельеров республики заняли призовые места. Следующий XXI конкурс состоится в г. Якутске, в рамках мероприятий празднования 100-летия со дня образования ЯАССР.

Напомним, распоряжением Правительства республики утвержден Комплекс мер по поддержке народных промыслов и ремесел на 2021-2022 годы.

В республике на начало текущего года 269 человек носят звание народного мастера РС(Я), 576 – звание мастера народных художественных промыслов РС(Я), зарегистрированы 71 индивидуальных предпринимателей по народным художественным промыслам, 112 объединений мастеров.

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)