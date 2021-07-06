06.07.2021
17:05
137
Культура
Денежные призы ждут победителей конкурса коллекционеров
Со 2 по 29 июля 2021 года на инстаграм-странице Центра «Симэх» проводится республиканский виртуальный конкурс коллекционеров «Мир моих увлечений».
К участию приглашаются коллекционеры, независимо от возраста, пола, места проживания, рода занятий и увлечений.
Конкурс проводится в двух номинациях: «Частная коллекция» и «Семейная коллекция».
К участию в номинации «Семейная коллекция» допускаются все члены семьи, так как такой подход увеличивает шансы выигрыша.
По итогам конкурса определится победитель по каждой номинации:
1 место — 5000₽
2 место — 3000₽
3 место — 1500₽
Источник: Центр "Симэх"
#Денежные призы ждут победителей конкурса коллекционеров#республика саха (якутия)#рся#Саха#Якутия#Якутск
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