06.07.2021
17:05
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Культура

Денежные призы ждут победителей конкурса коллекционеров

Со 2 по 29 июля 2021 года на инстаграм-странице Центра «Симэх» проводится республиканский виртуальный конкурс коллекционеров «Мир моих увлечений».

К участию приглашаются коллекционеры, независимо от возраста, пола, места проживания, рода занятий и увлечений.

Конкурс проводится в двух номинациях: «Частная коллекция» и «Семейная коллекция».

К участию в номинации «Семейная коллекция» допускаются все члены семьи, так как такой подход увеличивает шансы выигрыша.

По итогам конкурса определится победитель по каждой номинации:
1 место — 5000₽
2 место — 3000₽
3 место — 1500₽

Источник: Центр "Симэх"
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