12.11.2022
11:59
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Спорт
Денежные премии кик-боксерам за победы на международном турнире
Победителям и призерам международного турнира по кикбоксингу вручили денежные премии
Президент Федерации кикбоксинга Якутии Сергей Ларионов отметил успех якутских файтеров на прошедших соревнованиях в Кемерово, сообщает «Спорт Якутии». В торжественной обстановке вручены: чемпионам турнира Тимофею Сивцеву и Михаилу Иванову — по 50 000 рублей, призер Айталу Петрову — 20 т.р. Тренеру сборной Андрею Алексееву также 50 000 рублей за подготовку спортсменов, сообщает тгк «Спорт Якутии».
Фото: тгк "Спорт Якутии"
Источник: тгк "Спорт Якутии"
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