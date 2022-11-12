Денежные премии кик-боксерам за победы на международном турнире

Победителям и призерам международного турнира по кикбоксингу вручили денежные премии Президент Федерации кикбоксинга Якутии Сергей Ларионов отметил успех якутских файтеров на прошедших соревнованиях в Кемерово, сообщает «Спорт Якутии». В торжественной обстановке вручены: чемпионам турнира Тимофею Сивцеву и Михаилу Иванову — по 50 000 рублей, призер Айталу Петрову — 20 т.р. Тренеру сборной Андрею Алексееву также 50 000 рублей за подготовку спортсменов, сообщает тгк «Спорт Якутии».

Фото: тгк "Спорт Якутии" Источник: тгк "Спорт Якутии"

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