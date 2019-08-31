День знаний — ТОП песен на 1 сентября

Вот и настал этот день 1 сентября — лето закончилось и началась осень. У детей — этот день ассоциируется со школьными линейками, а у взрослых с ностальгией.

Какие песни в России любят слушать первого сентября?

ПЕРВОКЛАШКА

Невозможно представить себе этот день без песни «Первоклашка» из фильма «Утро без отметок» (Музыка Владимира Шаинского. Стихи Юрия Энтина).

УЧАТ В ШКОЛЕ

Бессмертная классика от поэта-песенника Михаила Пляцковского и композитора Владимира Шаинского. Раньше был популярен кавер от профессора Лебединского.

ПЕСЕНКА ПЕРВОКЛАССНИКА

Поднимает настроение в этот день и «Песенка первоклассника» (Слова: Игорь Шаферан Музыка: Эдуард Ханок) в исполнении Аллы Пугачевой.

ИЗ ВАГАНТОВ (ПЕСНЯ СТУДЕНТОВ)

Первого сентября начинают учиться не только школьники, но и студенты. Как не вспомнить в этот день «Из вагантов» (Музыка Давида Тухманова. Слова вагантов. Перевод Льва Гинзбурга) в исполнении Игоря Иванова.

ШКОЛЬНАЯ ПОРА

В этот день редкая радиостанция обходится бес песни «Школьная пора» Татьяны Овсиенко.

ВОТ И ЛЕТО ПРОШЛО

Песня «Вот и лето прошло» ( Автор слов: Тарковский А. Композитор: Матецкий В.) в исполнении Софии Ротару. Как говорится: без комментариев.