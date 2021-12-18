День зимнего солнцестояния 2021 – приметы, обычаи, что нужно делать

День зимнего солнцестояния – тот же Новый год, только естественный и природный, не привязанный к условному человеческому календарю. Чтобы последующие 12 месяцев прошли удачно, необходимо завершить все начатые дела, тем самым избавившись от энергии, которая может тянуть вас назад. Этот день подходит для построения долгосрочных планов и анализа уже накопленного опыта. Если следовать советам астрологов о том, как правильно провести 21 декабря, силы природы и стихий позволят изменить жизнь к лучшему.

Какой день зимнего солнцестояния в 2021 году

В 2021 году на среду, 22 декабря, приходится день зимнего солнцестояния. Если объяснять научным языком, то в день зимнего солнцестояния для северного полушария наклон оси вращения нашей планеты в направлении от Солнца примет максимальное значение.

Что происходит в день зимнего солнцестояния?

Проще говоря, в этот день солнце ниже всего поднимается над горизонтом.

День зимнего солнцестояния – это самый короткий день в году, который длится чуть более 8 часов. Соответственно, в этот же период наступает самая длинная ночь.

Начиная с дня зимнего солнцестояния день постепенно будет увеличиваться, а ночь – уменьшаться. Так продлится до самого летнего солнцестояния, 21 июня.

В день зимнего солнцестояния на экваторе небесной сферы центр Солнца проходит через наиболее удаленные точки эклиптики – так называемые точки солнцестояния.

В период солнцестояния небесное светило почти не меняет своего склонения, зрительно оно ежедневно как бы зависает на одном месте – отсюда и название «солнцестояние».

Когда день зимнего солнцестояния в 2021 году

В зависимости от года самая длинная ночь в году может выпадать на 21 или 22 декабря. В этом году зимнее солнцестояние наступит 21 декабря. То есть самой длинной будет ночь с 20 на 21 число.

Для многих народов день зимнего солнцестояния – праздник, знаменующий начало новой жизни, возрождение, поворот к новому годичному циклу, как для людей, так и для всей природы.

Праздник дня зимнего солнцестояния

В культуре многих народов на основе зимнего солнцестояния были созданы циклические календари. В день зимнего солнцестояния у славян отмечался народный праздник Коляда. У западных христиан, перешедших на григорианский календарь, в эти дни празднуется католическое Рождество.

У православных христиан, живущих по юлианскому календарю, дата Рождества когда-то также совпадала с зимним солнцестоянием, но спустя две тысячи лет она сместилась на полмесяца позже.

Во многих культурах празднование дня зимнего солнцестояния связано с проведением различных обрядов, ритуалов, магии, заговоров и гаданий. Энергетика этого дня способствует обновлению и избавлению от лишнего, ненужного, изжившего себя. Это касается как материальной, так и духовной сферы – вещей, предметов быта, отношений, работы и т.д.

Особенный период движения небесных светил прекрасно подходит для принятия важных решений и обещаний. По мере того, как продолжительность дня будет увеличиваться, приближаясь к лету, ваши успехи будут накапливаться и набирать вес.

В этот день нужно:

Начать новое дело. Не затягивайте, если знаете, что есть что-то, чем вы хотите заниматься в будущем году. Глобальных действий от вас никто не ждет, но хоть один шаг в сторону запланированного стоит сделать. Ищете работу – составьте резюме. Хотите похудеть – подберите меню на неделю, которое будет соответствовать вашим целям.

Загадать желание. Существует поверье, согласно которому загаданное в зимнее солнцестояние обязательно исполнится. Используйте примету себе во благо!

Нарядить елку. Выбирайте для украшения игрушки, которые олицетворяют ваши мечты и то, чего вы хотите достигнуть в перспективе. Пусть для вас хвойное дерево станет настоящим символом приближающегося года.

Погадать. Особенно эффективны гадания на любовь в день зимнего солнцестояния.

Поприветствовать солнце. Попробуйте встретить его после самой длинной ночи в году и поблагодарить за то, что оно к нам вернулось. К счастью, рассвет наступает не слишком рано.

Пусть все сложится так, как вы задумали!

Приметы на день зимнего солнцестояния

по погоде на день зимнего солнцестояния можно судить и о погоде на Новый год;

ясное солнце – к морозному Новому году;

солнце поворачивает на лето, а зима − на мороз;

если на зимнее солнцестояние на деревьях лежит иней – к хорошему урожаю зерна;

если в этот день нет ветра – будет хороший урожай фруктов.