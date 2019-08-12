День защиты животных: спасение начинается с малого

17 августа – Всемирный день защиты бездомных животных и в этот день мы напоминаем о проблеме ответственного отношения к животным и о необходимости принимать активное участие в их судьбе.

С 12 по 15 августа каждый желающий может присоединиться к акции «Лучший друг» и принести свой маленький подарок для нуждающихся животных.

Вы можете принести медикаменты или хозтовары, указанные в списке, для собак и кошек по адресу: г. Якутск, ул. Ленина, 23/1, 2 этаж, кабинет 1, Центр по работе с волонтерами Якутии.

Ваши подарки централизованно будут переданы Пункту передержки безнадзорных животных.

А 17 августа в Парке культуры и отдыха Якутска состоится фотовыставка животных, которые нуждаются в Вашей любви и заботе. Если кто-то, вдохновленный акцией, решит забрать домой кошку или собаку – это станет отличным результатом.

Организаторами акции являются Центр поддержки гражданских инициатив совместно с Центром по работе с волонтерами Якутии при поддержке Якутского регионального совета сторонников Партии «Единая Россия» и фонда DaDobro.