День защиты детей в «Россия – Моя история»

Велогонки, мастер-классы, рисунки на асфальте, шоу мыльных пузырей и возможность почувствовать себя настоящим инспектором дорожно-патрульной службы – так прошел День защиты детей в Историческом парке.

Праздничная уличная программа началась в полдень с выступления отличника культуры РС(Я), солист-вокалиста театра эстрады Германа Степанова и заслуженной артистки РС(Я) Варвары Аманатовой.

На основной площадке для детей были организованы мастер-классы по лепке на соленом тесте и аквагриму. Специально для маленьких участников дорожного движения представители ГИБДД г. Якутска провели увлекательную развлекательно-познавательную программу «Правила Дорожного Движения». Каждый гость смог посидеть в патрульной машине и почувствовать себя настоящим сотрудником ГАИ.





По результатам конкурса рисования на асфальте мелом были определены победители, но никто не остался без внимания: все дети получили поощрительные призы и сладкие подарки.

В гонках на самокатах и велосипедах приняло участие более 50 юных гонщиков. Самому младшему участнику схватки оказалось всего 2 года.

При поддержке депутата автодорожного округа Владимира Аммосова для детей были приглашены аниматоры с шоу мыльных пузырей. Также в других зонах нашей игровой площадки работал лучный бой и стрелковый тир.

Организатором мероприятия выступил Исторический парк «Россия – Моя история». Спонсорскую и партнерскую поддержку оказали: Управа Автодорожного округа, ГИБДД г. Якутск, магазины «Азбука», «Ганза», «Стайер», «ТКД», а также лично глава управы Автодорожного округа Николай Обоюков и депутат автодорожного округа Владимир Аммосов.



