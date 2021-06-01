День защиты детей: определены победители онлайн-турнира по шахматам

Сегодня, 1 июня, в Международный день защиты детей Целевой фонд будущих поколений РС(Я) совместно с шахматным клубом «Комбинация» провел онлайн-турнир по шахматам среди учащихся.

Соревнования прошли на сайте Lichess.org в формате АРЕНА по трем возрастным группам: 2005-2008 г.р., 2009-2012 г.р., 2013 г.р. и младше. Зрители и болельщики могли наблюдать за ходом шахматных баталий в режиме онлайн на сайте и инстаграм-странице фонда @fondyakurtia

По итогам онлайн-турнира победителями и призерами стали:

Среди детей 2013 г.р. и младше, юноши: 1 место — Оконешников Тимур, 2 место — Булдаков Дамир, 3 место — Павлов Константин.

Среди детей 2013 г.р. и младше, девочки: 1 место -Васильева София, 2 место -Шапошникова Эльза, 3 место — Павлова Екатерина.

Среди детей 2009-2012 г.р. юноши: 1 место -Томский Владислав, 2 место -Иванов Александр, 3 место — Васильев Артур

Среди детей 2009-2012 г.р. девочки: 1 место — Михайлова Наталья, 2 место — Аргунова Сайаана, 3 место — Бурцева Валерия

Среди детей 2005-2008 г.р. юноши: 1 место -Жирков Владислав. 2 место -Назаров Денис. 3 место — Находкин Никита.

Среди детей 2005-2008 г.р. девочки: 1 место -Яковлева Карина. 2 место — Степанова Виктория. 3 место — Васильева Илона.

«Я занимаюсь с 4-х лет, меня научил папа, а теперь я его иногда побеждаю. Сейчас моим тренером является Роман Ганжуров. Я люблю шахматы, потому что здесь нужно думать, угадывать ходы соперника. Хочу и дальше заниматься со своим тренером и стать гроссмейстером», — поделился юный участник Саша Иванов.

Целевой фонд будущих поколений в этот праздничный день ежегодно проводит интересные и познавательные мероприятия для школьников. В прошлые годы в столице и районах республики проходил массовый фестиваль «ГудФест» с участием партнеров. С прошлого года, учитывая противоэпидемиологические меры, фонд организует праздничные события в интерактивном формате.

«Традиционный онлайн-турнир с каждым годом набирает популярность. Значительно расширилась и география участников: в этом году в нем приняли участие 185 школьников из 19 районов республики, в том числе и самых отдаленных, например из Эвено-Бытантайского улуса. Уровень игроков заметно вырос, судьями не зафиксировано никаких нарушений и компьютерных подсказок. Я рад, что шахматы у нас в Якутии набирают популярность среди детей. Ведь занятия шахматами воспитывают характер, развивают интеллект и творческие способности. Благодарю всех организаторов, тренеров и наших юных участников, желаю дальнейших успехов!», — пожелал генеральный директор Целевого фонда будущих поколений РС(Я) Владимир Егоров.

Турнир по шахматам проводился в рамках целевой программы Целевого фонда будущих поколений РС(Я) «Во имя будущего» на 2021-23 гг. за счет финансовых средств АК «АЛРОСА» (ПАО) .