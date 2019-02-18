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17 февраля 2019, 21:59
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День защитника Отечества в 2019 пройдёт без дополнительного выходного

23 февраля в нынешнем году россияне будет отмечать в субботу, потому многие надеются, что благодаря такому совпадению и переносу выходного, им удастся «отвертеться» от работы ещё и в понедельник. Однако, поспешим их немного расстроить: дело в том, что в понедельник всё-таки придётся вернуться на рабочие места.

В честь Дня защитника Отечества придётся отдыхать в собственные законные выходные — субботу и воскресенье — по крайней мере тем, кто работает по обычному графику. Если у вас, к примеру, рабочий день в субботу, то стоит уточнить — быть может, вы в действительности будете «отгуливать» её в понедельник.

Однако производственный календарь на 2019 не предусматривает дополнительный выходной в честь двадцать третьего февраля, но стоит ли расстраиваться? Конечно не стоит, поскольку «сработает» перенос выходного, и благодаря тому, что День защитника Отечества выпадает на субботу, данный «отгул» переносится на майские праздники.

Источник: SAKHALIFE.RU
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