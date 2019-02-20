День защитника Отечества: история праздника 23 февраля

До наступления главного мужского праздника в году остались считанные дни, и для многих россиян крайне актуальным остается вопрос о том, насколько продолжительными будут выходные в связи с этим важным государственным праздником.

Как выяснилось, предстоящие выходные не будут продолжительными: россияне будут отдыхать только два дня – 23 и 24 февраля, которые в этом году пришлись на субботу и воскресенье, соответственно.

Выходной день с субботы 23 февраля будет перенесен на 10 мая.

История возникновения праздника 23 февраля.

История наша сложна и запутанна. С течением времени любое событие трактуется иначе, и видится по-иному. Но этот праздник давно и прочно пользуется народной любовью и признанием – День защитника Отечества, неофициальный мужской день, праздник мужчин, которые нас берегут.

У этого праздника было несколько названий: День Советской Армии, День рождения Красной армии, День рождения вооруженных сил и военно-морского флота. Сейчас этот праздник называется Днем защитников Отечества.

И все же изначально 23 февраля праздновался как день рождения Красной Армии в честь победы под Нарвой и Псковом над немецкими войсками. День первой победы стал днем рождения армии. Это как бы обозначило на будущее ее судьбу. Начав с победы, она с той поры не раз громила врагов Родины. Не было ни одного захватчика, который бы не почувствовал на себе силу ее оружия. Армия стала называться Советской, а 23 февраля ежегодно отмечался в СССР как всенародный праздник – День Советской Армии и Военно-Морского Флота, в ознаменование всеобщей мобилизации революционных сил на защиту социалистического Отечества, а также мужественного сопротивления отрядов Красной Армии захватчикам.

23 февраля, День защитника Отечества, ставший поистине народным мужским днем не только в России, но и на обломках когда-то могущественного СССР. Его празднуют еще и в, Белоруссии, Приднестровье и Казахстане.

23 февраля эпохи СССР

Уже после войны, с 1949 года, праздник переименовали, и 23 февраля стал называться День Советской Армии и Военно-Морского флота. Сложилась традиция отмечать это событие торжественно и с размахом:

В этот день проводили военные парады, устраивали салюты. Ветеранов армии и флота награждали орденами и медалями. Сначала чествовали тех, кто имел отношение к военной службе, но так как во времена СССР большинство юношей проходило службу в армии, то праздник постепенно получал все большее распространение.

Неизвестно, кто подарил первый подарок в этот день. Скорее всего, сначала это были небольшие сувениры, памятные подарки, официальные награды. Уже во второй половине ХХ-го века сложилась традиция вручать грамоты, почетные медали, а затем и ценные подарки тем, кто отлично нес службу или отличился в выполнении своего воинского долга.

Традиция перекочевала с официальных трибун в обычные семьи. И 23 февраля накрывали праздничные столы, готовили подарки, и поздравляли мужчин в рабочих коллективах с праздником Советской Армии и Военно-морского флота.

Постепенно отличие между теми, то служил в армии, и теми, кто по каким-то причинам этого избежал, стали стираться. В самом деле, как поздравить коллектив завода? Выбрать только тех, кто служил, а остальных отослать с торжественного заседания, посвященного празднику? Вот так и стал превращаться этот день во всеобщий мужской праздник.

После того как Советский Союз стал достоянием истории, был отменен и День Советской Армии. С 1993 года этот праздник больше не отмечался.

Зато с 1995 года мы отмечаем День защитника Отечества, поздравляя не только тех, кто служит в армии и силовых структурах, но и тех, кто оберегает наши семьи каждый день – отцов, мужей, братьев.

По сложившейся традиции в этот день готовятся поздравления, подарки и угощение в честь мужчин.

С 2006 года 23 февраля в России объявлен выходным днем, что только прибавило ему популярности.

День защитников Отечества в Российской Федерации является государственным праздником и в этот день мы с удовольствием отдыхаем от рабочих дел и посвящаем своё время чествованию наших прекрасных мужчин.

Кого поздравляют с 23 февраля

С 23 февраля принято поздравлять всех мужчин от мала до велика. Маленьких мальчиков приобщают к этому празднику, взращивая в них лучшие мужские качества. В этот день мужчинам уделяется максимум внимания и заботы. Принято принимать не только поздравления от женщин, но и от других мужчин.

В первую очередь поздравляют всех военнослужащих, ветеранов вооруженных сил и силовых структур, а также находящихся в запасе.