День якутской литературы в Союзе писателей России

В Союзе писателей России в рамках Дней Якутии в Москве к столетию ЯАССР состоялся День якутской литературы. В рамках мероприятия прошел вечер памяти народного писателя Якутии Софрона Данилова к 100-летию автора, а также презентация книги Натальи Харлампьевой «Якутская стрела».

Участие в Дне якутской литературы приняли зампред правительства Якутии Сергей Местников, министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов, председатель Союза писателей России Николай Иванов, народный поэт Якутии, председатель Союза писателей Якутии Наталья Харламьева, Глава Горного улуса Никита Андреев, глава Дьикимдинского наслега Иван Петров, дочери писателя Вера Данилова, Любовь Данилова, писательская общественность.

Как отметил министр культуры, Республика Саха (Якутия) всегда готова гостеприимно встретить Союз писателей России на своей северной земле. Так, в республике регулярно проходит фестиваль поэзии «Благодать большого снега», в ходе которого члены фестиваля выезжают в Горный улус – на родину Софрона Данилова.

У нашей республики давние и прочные культурные связи с Союзом писателей России. Мы приглашаем вас в Якутию на наш фестиваль, чтобы Якутия и Москва стали ближе друг к другу. Якутии в этом году сто лет, и этот столетний путь был пройден вместе с писательским сообществом нашей страны. Подчеркну, что сегодня наша республика – самый читающий регион, и происходит это в том числе благодаря труду писателей и поэтов. Миссия писателей – воспитывать поколения, делая их разумными, добрыми, светлыми. Так работал Данилов, так работают авторы и сегодня, — отметил Куприянов.