День Якутии отметили премьерой фильма «Тыгын Дархан» в Москве

В День Республики Саха (Якутия) в Москве прошла серия праздничных мероприятий, центральным из которых стала премьера киноленты «Тыгын Дархан» для московских зрителей. Показ состоялся в кинотеатре «КАРО 7 Атриум» и был организован при поддержке Постоянного представительства Якутии при Президенте РФ. «Тыгын Дархана» в этот же день увидели жители Санкт-Петербурга и Владивостока, сообщает пресс-центр РС (Я) в Москве.

В Москве картину представили режиссер-постановщик Никита АРЖАКОВ, сценарист Владимир КУЗЬМИН, продюсер фильма Вера ФИЛИППОВА, исполнитель главной роли Ньургун БЭЧИГЭН Миитэрэй уола, оператор-постановщик Юрий БЕРЕЖНЕВ, художник по костюмам Дария ДМИТРИЕВА, композитор фильма Константин ШЕВЕЛЕВ и дирижер картины Сергей СКРИПКА.

С речью к зрителям обратился Постоянный представитель Якутии при Президенте РФ Андрей ФЕДОТОВ. Он поздравил гостей с праздником и отметил значимость для Якутии исторического периода, о котором повествует фильм.

«Война – это всегда уничтожение собственного будущего. Величие наших вождей заключается в том, что они сумели найти путь, объединить наш народ и убедить наших предков, что жить нужно вместе, в согласии с самим собой и с внешним миром. Думаю, именно это позволило якутянам уверенно смотреть в будущее. Сегодня Якутия – не только самый большой регион России, но и надежный, динамично развивающийся оплот нашего государства на северо-востоке страны», – отметил он.

Среди почетных гостей премьеры был первый президент Якутии Михаил НИКОЛАЕВ. Он поблагодарил создателей фильма за экранизацию романа Василия ДАЛАНА и отметил, что команде очень точно удалось передать психологию якутского народа, отразить важность объединения. Исключительность проекта отметила и член союза кинематографистов Ирина СОШНИКОВА. Она подчеркнула, что картина очень важна не только для Якутии, но и для всей страны.

«Проект абсолютно уникальный, потому что рукотворный, настоящий, сильный, мощный», – пояснила Сошникова.

Помимо кинопоказа, в праздничный день в Постоянном представительстве РС(Я) при Президенте РФ открылась специальная выставка, посвященная культуре и традициям Якутии, а также состоялось торжественное вручение наград за особые заслуги перед республикой. В этот день Андрей Федотов и председатель Общественного совета Постоянного представительства РС(Я) при Президенте РФ Александр Степанов традиционно приняли участие в церемонии возложения цветов к мемориалу на полигоне массовых захоронений «Коммунарка», где покоятся неправомерно обвиненные и погибшие основоположники Якутской АССР, реабилитированные впоследствии как выдающиеся государственные деятели Якутии.