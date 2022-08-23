День Якутии на V фестивале РГО в Москве

В Москве в рамках юбилейного V Фестиваля Русского географического общества прошел День Якутии

Посетители фестиваля познакомились с традиционной и современной культурой республики, оценив ее самобытность и притягательность

Главным событием Дня Якутии стал большой концерт в парке «Зарядье», посвященный 100-летию образования Якутской АССР

Для гостей фестиваля якутяне организовали мастер-классы по плетению из конского волоса, игре на хомусе, лекции о культуре республики

В завершение праздника на зеленом лугу парка состоялся всенародный Осуохай, в котором приняло участие более тысячи человек, сообщает тгк Полпред ДФО