17.09.2022
15:27
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История

День выхода первого якутского букваря

В 1917 году Семен Андреевич Новгородов издал первый букварь «Сахалыы сурук-бичик» («Якутская письменность») тиражом в 4 тысячи экземпляров.

Преподавание якутского языка в школах, обучение населения чтению и письму на родном языке начиналось с этой книги. В некоторых округах Якутии якутский язык стал преподаваться во всех начальных классах.

Позже, в 1922 году, он издал новый якутский букварь под названием «Бастааҥҥы сурук-бичик» («Первоначальное письмо»), сообщает тгк t.me/sakhagove

Фото: тгк t.me/sakhagove
Источник: тгк t.me/sakhagove

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