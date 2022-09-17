День выхода первого якутского букваря

В 1917 году Семен Андреевич Новгородов издал первый букварь «Сахалыы сурук-бичик» («Якутская письменность») тиражом в 4 тысячи экземпляров.

Преподавание якутского языка в школах, обучение населения чтению и письму на родном языке начиналось с этой книги. В некоторых округах Якутии якутский язык стал преподаваться во всех начальных классах.

Позже, в 1922 году, он издал новый якутский букварь под названием «Бастааҥҥы сурук-бичик» («Первоначальное письмо»), сообщает тгк t.me/sakhagove