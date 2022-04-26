День ветерана в Якутске

В рамках месячника, посвященного 77-летию Великой Победы провели Дни ветерана в селе Хатассы, в Октябрьском и Губинском округах.

В традиционном мероприятии приняли участие представители Управления социальной защиты населения и труда г. Якутска, Совета ветеранов города Якутска, ОО Клуб «Ветеран», Пенсионного фонда и республиканской газеты «Забота Арчы».

Руководитель управления социальной защиты населения и труда города Якутска Семен Матвеев информировал ветеранов по вопросам социального обеспечения и социальной поддержки ветеранов, о мероприятиях к 9 мая.

Ведущий специалист-эксперт клиентской службы Управления Пенсионного фонда города Якутска Александра Максимова ответила на вопросы ветеранов по вопросам индексации размера пенсий, оплате проезда неработающим пенсионерам, оформления ухода за нетрудоспособным гражданином.

Главный редактор республиканской газеты «Забота Арчы» Василий Мандаров подчеркнул, что издание предназначено для всех слоев населения, широкого круга читателей. В издании актуализируются темы здорового образа жизни, семьи, спорта, культуры, а также простым и доступным языком объясняются тонкости законов о льготах, пенсиях и пособиях. В каждом выпуске — консультации специалистов, советы, сканворды, гороскоп.

Отрадно, что после двух лет пандемии Дни Ветерана прошли в традиционном формате, ветераны с радостью встретились с приглашенными, получили исчерпывающие ответы на все свои интересующиеся вопросы.

День ветерана завершили чествованием активистов ветеранского движения. В торжественной обстановке руководитель Управления социальной защиты населения и труда г. Якутска Семен Матвеев вручил памятные подарки ветеранам.