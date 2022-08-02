День ВДВ в Якутске

Ежегодно 2 августа в России отмечается дата — День Воздушно-десантных войск. В этот памятный день, призванный способствовать возрождению и развитию отечественных воинских традиций, повышению престижа военной службы и установленный в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства на площади Орджоникидзе собрались солдаты прошедшие службу в Воздушно-десантных войсках, сообщает тгк Столица.



Заместитель начальника управления образования города Якутска Егор Охлопков вручил благодарственные письма Окружной администрации города Якутска за участие в боевых действиях в ходе специальной военной операции, активную гражданскую и патриотическую позицию члену союза десантников Республики Саха (Якутия), гвардии сержанту Сергею Храмову, члену союза десантников Республики Саха (Якутия), гвардии сержанту Равилю Якупову. Также благодарственные письма Окружной администрации города Якутска вручены председателю союза десантников Республики Саха (Якутия), гвардии сержанту Сергею Андреасяну, члену союза десантников Республики Саха (Якутия), гвардии младшему сержанту Дмитрию Фрутину.