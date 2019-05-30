«День улицы имени С.М. Аржакова»: В Вилюйске сотрудники АЭБ присоединились к экологической акции

Сотрудники дополнительного офиса Алмазэргиэнбанка в Вилюйске стали участниками «Дня улицы имени С.М. Аржакова» — экологической акции, приуроченной к 385-летнему юбилею города и 120-летию видного государственного и политического деятеля Степана Аржакова.

«Работники предприятий и организаций, здания которых располагаются на улице имени С.М. Аржакова, провели субботник. В акции приняли участие коллективы дополнительного офиса Алмазэргиэнбанка, ИП «Малявская Е.К.», Вилюйского энергосбыта, военного комиссариата, приюта «Кэнчээри», ДОСААФ, а также Вилюйского центра помощи детям-сиротам им. С.М. Аржакова», — сообщила руководитель дополнительного офиса АЭБ Сибирина Раева.

Участники мероприятия, отметила она, призвали руководство и сотрудников других учреждений города последовать их примеру и навести порядок на улицах Вилюйска.

«Нынешний год в Якутии объявлен Годом консолидации, поэтому всем жителям республики надо прежде всего объединяться вокруг полезных и правильных инициатив. Даже если они реализуются на уровне села или города, но локальные добрые дела влияют на качество жизни людей в первую очередь. Надеюсь, что наше начинание будет поддержано земляками», — добавила Раева.

Охрана окружающей среды — одно из значимых направлений программы мероприятий корпоративной социальной ответственности Алмазэргиэнбанка. Сотрудники АЭБ регулярно участвуют во всероссийских экологических акциях, общереспубликанских и городских субботниках, тем самым внося свой посильный вклад в поддержание чистоты и комфорта в Якутске и населенных пунктах региона.