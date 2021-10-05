День учителя в Высшей школе музыки

5 октября Высшая школа музыки РС(Я) традиционно справила Всемирный день учителя, где присутствовали учителя, педагоги и работники системы образования. Прошел торжественный концерт «Благодарим, учитель, Вас!» где приняли участие учащиеся и студенты ВШМ РС(Я).

Праздник начался с поздравительного слова Юрия Степановича КУПРИЯНОВА, Министра культуры и духовного развития РС(Я). Так же Юрий Степанович вручил награды и звания учителям и преподавателям Высшей школы музыки РС(Я):

Указом Главы РС(Я) за заслуги в области культуры и искусства, активную общественную деятельность и многолетний добросовестный труд присвоено почетное звание «Заслуженный артист РС(Я)» Гаврильевой Ольге Ревовне, заведующей кафедрой специального фортепиано ВШМ РС(Я); Приказом Министра культуры и Духовного развития РС(Я) за вклад в развитие культуры и искусства РС(Я) почетным знаком «Отличник культуры РС(Я)» награжден Владимир Гаврильевич Колесов, преподаватель кафедры концертных духовых и ударных инструментов ВШМ РС(Я); Постановлением Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) и Президиума Якутского ресскома профсоюза работников образования награждена нагрудным знаком «Отличник системы образования РС(Я)» Саргылана Илларионовна Алексеева, учитель начальных классов ВШМ РС(Я). За преданность делу воспитания и обучения подрастающего поколения, многолетнюю добросовестную работу в системе образования; Почетной грамотой Министерства культуры и духовного развития награждена Саввинова Ирина Владимировна, воспитатель ВШМ РС(Я).

В концерте приняли участие:

Духовой оркестр ВШМ РС(Я), руководитель Александр Эдуардович КУЗЬМИН; Лилия Пестерева (ученица 9 класса, фортепиано), класс преподавателя Олеси Александровны МЕЖЕВИЧ; Арина Герасимова (ученица 10 класса, фортепиано), класс доцента Ольги Ревовны ГАВРИЛЬЕВОЙ; Любовь Попова (студентка 2 курса, флейта), класс старшего преподавателя Елены Владимировны ДЕДЮКИНОЙ.

Еще раз поздравляем всех учителей и преподавателей Высшей школы музыки РС(Я) благодарим вас за ваш труд, усердие и желаем, чтобы никогда не покидает вас желание творить и побуждать к творчеству, пусть каждый день приносит вашим ученикам счастье познания.