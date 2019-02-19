День стройотрядов. Равнение на труд-крут!

Накануне, в день РСО, лучших бойцов стройотрядовцев Якутии поздравили в Правительстве Республики Саха (Якутия).

Ректор Якутской ГСХА, народный депутат республики Иван Слепцов в своем поздравлении выразил благодарность за активную жизненную позицию, за готовность труду и взаимопомощи.

Движение стройотрядов, которое многие поколения якутян помнят еще с советских времен, сегодня объединяет активную молодежь, истинных патриотов своей страны и республики. В прошедший Год добровольца студенческие отряды ЯГСХА активно работали в районах республики. Удалось восстановить некогда забытые профильные работы и студенты аграрники трудились непосредственно в селах, на предприятиях сельского хозяйства. Наши студенты помогали жителям пострадавших районов в разборке и просушке подтопленных жилых домов, уборке территорий, других видах работ. Были созданы все условия для бойцов, с проездом и экипировкой, встречающие стороны обеспечивали проживание и питание.

Студенты традиционно выезжали в составе путинного отряда в Камчатское предприятие ООО «Лойд-фиш», участвовали на всероссийских стройках в составе «Восточного» отряда. Были сформированы сервисные отряды и участвовали в крупномасштабных мероприятиях на территории Якутии.

Благоустройство территории родной академии – это отдельная приоритетная забота студентов. Ежегодно формируется ректорский отряд, который трудится непосредственно на объектах академии. Планируется и дальше развивать деятельность, набирая всё больше и больше студентов и реализуя не только летний трудовой сезон, но и круглогодичный.

За прошедший годы были отмечены командиры отрядов. Это командир отряда – Федорова Александра Николаевна, студентка Агротехнологического факультета и комиссар – Корнилова Туяра Алексеевна, студентка Агротехнологического факультета. Ребята перевыполнили свой план работы и благодарственными письмами ректора Якутской ГСХА были награждены все бойцы стройотряда.

«В следующем году мы обязательно будем работать в студенческих отрядах нашей родной Академии, нас станет ещё больше! Мы сплотились и подружились в этом году, и зовём всех наших друзей, однокурсников в наши ряды. Уже сейчас, надо сформировать отряды!», — делятся бойцы студенческих отрядов Якутской ГСХА.

Справка: Всего в 5 районах республики и в Якутске в этом году трудятся 11 стройотрядов ЯГСХА, объединяющих в общей сложности свыше 280 бойцов-добровольцев. Это отряды Главы РС(Я) – «Аргыс», «Эрчим», «Буойуттар», «5 элемент», «Сыдьаай», «Модун», «Кустук» (Октемский филиал), работающие в Хангаласском улусе, в с.Хатассы и в г.Якутске. Также это отряды проекта «Наслег» по благоустройству сел – «Сарыал», «Кун о5олоро», «Добун», «Саргын», они трудятся в Амгинском, Мегино-Кангаласском, Кобяйском и Верхнеколымском улусах.