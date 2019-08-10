День Смоленской иконы Божией Матери — что нельзя делать 10 августа

10 августа 2019 года православные христиане празднуют день Смоленской иконы Божией Матери.

Смоленская икона Божией Матери — почитаемая в православии икона Богородицы (Одигитрия). Празднование иконы совершается 28 июля (10 августа). Считается, что Смоленская икона ограждает и защищает западные пределы России.

Когда и кем была принесена икона в Россию из Греции — об этом вполне ясных и достоверных сведений нет. Евгений Поселянин указывал, что имелось одно сказание, в котором сообщалось, что в Россию икона попала в середине XI века (в 1046 году), когда византийский император Константин IX Мономах благословил ею в дорогу свою дочь — царевну Анну, ставшую женой князя Всеволода Ярославича. Икона стала родовой святыней русских князей, символом преемственности и династической близости Константинополя и Руси. Сын Всеволода Ярославича князь Владимир Мономах в 1095 году перенёс икону из Чернигова (своего первого удела) в Смоленск, где в 1101 году заложил храм Успения Пресвятой Богородицы, в котором икона и была поставлена и стала именоваться Смоленской.

Церковное предание приписывает иконе помощь в спасении города в 1239 году от нашествия войск Батыя.

В XV веке икона оказалась в Москве. Икона была помещена в Благовещенском соборе Московского Кремля справа от царских врат.

В 1456 году посольство епископа Смоленского Мисаила просило великого князя Василия Тёмного вернуть им икону. Князь, по совету с митрополитом Ионой, решил исполнить просьбу смоленских послов и вернуть святыню. Икону торжественно, с крестным ходом, 18 января 1456 года (по другим сведениям — 28 июля 1456 года) вынесли из Кремля и провожали до Саввина монастыря на Девичьем поле, у въезда на Старую Смоленскую дорогу, где после прощального молебна отпустили в Смоленск.

Прежде чем вернуть икону в Смоленск, с неё сняли точный список «мера в меру», который оставался в Благовещенском соборе до 1525 года, когда был перенесён 28 июля в Новодевичий монастырь, основанный годом ранее по случаю возвращения Смоленска России от Литвы; с этого момента и был установлен день празднования иконы — 28 июля (10 августа по новому стилю).

Во время Отечественной войны 1812 года Ириней Фальковский вывез 5—6 августа икону из Смоленска в Москву и в день Бородинского сражения её вместе с почитаемыми чудотворными иконами Иверской и Владимирской обнесли вокруг Белого города и Кремля. Перед вступлением французов в город икону вывезли в Ярославль; в 20-х числах декабря она была возвращена в Смоленск.

Перед русскими войсками накануне Бородинского сражения была пронесена копия иконы из надвратной церкви Рождества Богородицы Смоленского кремля, написанная в 1602 году; возвращена она была в Смоленск 10 ноября 1812 года.

Список иконы 1456 года был вывезен игуменьей монастыря Мефодией вместе с ризницей 31 августа в Вологду.

Первообраз иконы хранился в Успенском соборе Смоленска, но после оккупации города немецкими войсками в 1941 году икона не была найдена.

В народном календаре день 10 августа известен как «Прохоры – Пармены» (в честь апостолов от семидесяти Прохора и Пармена).

В эти дни, когда умножились ученики, произошел у Еллинистов ропот на Евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда двенадцать [Апостолов], созвав множество учеников, сказали: нехорошо нам, оставив слово Божие, пещись о столах. Итак, братия, выберите из среды себя семь человек изведанных, исполненных Святаго Духа и мудрости; их поставим на эту службу… и избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Святаго, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. — Деян. 6:1-5

Предание сообщает, что Прохор был спутником апостола Петра, а впоследствии стал епископом Никомедии и пострадал за Христа в Антиохии. Что касается Пармена, то его житие гласит: он с особенным усердием исполнял поручения апостолов и служил при трапезах, но скончался еще до того, как ученики Христа покинули Иерусалим.

Главное правило этого дня звучало так: «Прохоры-Пармены — не затевай мены».

Считалось, что любые торговые начинания в этот день не заладятся, а все, что выменяешь, либо пропадет, либо сломается.

На Прохоры-Пармены следовало выкапывать луковицы тюльпанов и снимать созревшие груши с деревьев. Картофельная ботва начинала увядать — значит, можно было копать первые клубни и готовить блюда из картошки.