04.10.2022
10:15
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Происшествия

День рождения закончился печально

В дежурную часть полиции ОМВД России по Сунтарскому району  Якутии обратился мужчина с заявлением о краже. Общий материальный ущерб составил 100 000 рублей. Заявитель сообщил, что приехал в Сунтарский район из Якутска на заработки, работает бригадиром.

Установлено, что потерпевший решил отметить свой день рождения с приятелями в гостинице. На следующее утро он обнаружил, что у него пропал сотовый телефон. Далее со счёта заявителя списались 75 000 рублей. Как оказалось, потерпевший пользовался в телефоне услугой «мобильный банк».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого. Им оказался 32-летний приятель потерпевшего, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи. Именно с ним потерпевший и распивал спиртное в день происшествия.

Установлено, что подозреваемый воспользовался тем, что потерпевший заснул, и похитил сотовый телефон. С помощью сим-карты заявителя он перевёл денежные средства себе на счёт. Похищенные деньги он потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Часть похищенного изъята.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)

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