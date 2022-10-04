День рождения закончился печально

В дежурную часть полиции ОМВД России по Сунтарскому району Якутии обратился мужчина с заявлением о краже. Общий материальный ущерб составил 100 000 рублей. Заявитель сообщил, что приехал в Сунтарский район из Якутска на заработки, работает бригадиром.

Установлено, что потерпевший решил отметить свой день рождения с приятелями в гостинице. На следующее утро он обнаружил, что у него пропал сотовый телефон. Далее со счёта заявителя списались 75 000 рублей. Как оказалось, потерпевший пользовался в телефоне услугой «мобильный банк».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого. Им оказался 32-летний приятель потерпевшего, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи. Именно с ним потерпевший и распивал спиртное в день происшествия.

Установлено, что подозреваемый воспользовался тем, что потерпевший заснул, и похитил сотовый телефон. С помощью сим-карты заявителя он перевёл денежные средства себе на счёт. Похищенные деньги он потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Часть похищенного изъята.