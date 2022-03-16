16.03.2022
20:30
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Культура
День рождения классика якутской литературы Алексея Кулаковского-Ексекюлях
Сегодня, в день рождения основоположника якутской литературы Алексея Елисеевича Кулаковского-Ексекюлях, в его родном балагане прошли мероприятия, сообщает тгк Газета Таатта.
Гости, представители Сети президентских школ М.Е.Николаева предложили учредить День Ексекюляха и ежегодно отмечать его 16 марта. На торжественном мероприятии приняла участие внучка писателя Рива Реасовна Кулаковская, которая благословила молодежь.
По всей республике в этот день прошли значимые мероприятия. Сеть школ первого президента Михаила Николаева провела игры, диктанты, круглые столы другим школам Якутии в формате онлайн.
Фото: тгк Газета Таатта
Источник: тгк Газета Таатта
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