16.03.2022
20:30
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Культура

День рождения классика якутской литературы Алексея Кулаковского-Ексекюлях

Сегодня, в день рождения основоположника якутской литературы Алексея Елисеевича Кулаковского-Ексекюлях, в его родном балагане прошли мероприятия, сообщает тгк Газета Таатта.

Гости, представители Сети президентских школ М.Е.Николаева предложили учредить День Ексекюляха и ежегодно отмечать его 16 марта. На торжественном мероприятии приняла участие внучка писателя Рива Реасовна Кулаковская, которая благословила молодежь.

По всей республике в этот день прошли значимые мероприятия. Сеть школ первого президента Михаила Николаева провела игры, диктанты, круглые столы другим школам Якутии в формате онлайн.

Фото: тгк Газета Таатта
Источник: тгк Газета Таатта
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