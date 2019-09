День рождения Камелька!

View this post on Instagram

В день рождения только приятные новости. О "КАМЕЛЬКЕ" читайте в новом НОМЕРЕ российского журнала "ПУТЕВОДИТЕЛЬ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА" №4 (83), АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 2019. 📰 😍👍 . Ссылка на журнал в профиле будет до завтра. Заходите! 🌷 🌷 🌷 @olgakamelek #камелек #брендякутии #якутия #сахасирэ #бренднациональнойпосуды