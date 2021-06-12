День России якутяне отметили на экскурсиях

«День России» в Историческом парке «Россия – Моя история» прошёл замечательно! Для всех посетителей в этот праздничный день был бесплатный вход в экспозиционные залы.

Гости парка побывали на тематических экскурсиях, каждый желающий смог сделать своими руками трехцветный российский флаг и другие украшения на мастер-классах из гофрированной бумаги.

Кроме того, прошел уже ставший традиционным пеший турмаршрут по столице республики «Здравствуй Якутск», на котором можно было узнать об истории старинных зданий, названий улиц и памятников.