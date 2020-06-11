День России 12 июня — как отдыхаем

12 июня 2020 года страна отмечает День России.

День России (до 2002 года — День принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР) — это государственный праздник отмечаемый 12 июня.

История праздника:

12 июня 1990 года на первом съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР.

После крушения Советского Союза 12 июня стало праздничной датой с 11 июня 1992 года, по постановлению Верховного Совета Российской Федерации как «День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации». 25 сентября того же года были внесены соответствующие изменения в Кодекс законов о труде.

12 июня 1998 года Б. Н. Ельцин в своём телевизионном обращении предложил переименовать праздник в «День России». Официально это название было присвоено с принятием нового Трудового кодекса в 2002 году.

Праздничный календарь 2020

В 2019 году праздничная неделя июня выглядит следующим образом:

12 июня пятница— День России (выходной);

13 июня суббота — не рабочий день;

14 июня воскресенье — не рабочий день.