13.02.2022
15:51
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Мультикультурная Якутия

День родного языка и письменности народов Якутии отмечают и в США

15-летняя американка @kidpolyglot учит якутский язык — всего она знает 27 языков. Сегодня девочка-полиглот поздравила якутян с Днем родного языка и письменности.

Кэмерон после изучения казахского языка взяла себе имя Айбала — «лунный ребенок». В свободное время она изучает различные языки и культуру народов, а также уже третий год сама преподает языки. Айбала с удовольствием общается с якутянами через соцсети, всегда позитивна и открыта миру.

Фото: @kidpolyglot
Источник: @kidpolyglot
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