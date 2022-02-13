День родного языка и письменности народов Якутии отмечают и в США

15-летняя американка @kidpolyglot учит якутский язык — всего она знает 27 языков. Сегодня девочка-полиглот поздравила якутян с Днем родного языка и письменности.

Кэмерон после изучения казахского языка взяла себе имя Айбала — «лунный ребенок». В свободное время она изучает различные языки и культуру народов, а также уже третий год сама преподает языки. Айбала с удовольствием общается с якутянами через соцсети, всегда позитивна и открыта миру.