День Республики в ТРК «Чудо — парк»

Медиа-лекторий «Якутия моя — просторный край России», посвященный зарождению и развитию государственности Якутии состоялся 27 апреля в рамках празднования Дня Республики Саха (Якутия) в кинозале ТРК «Чудо — Парк». Мероприятие организовала и провела зав. отделом обслуживания Алданской центральной районной библиотеки Ольгой Анатольевной Лазаревой в рамках договора о Социальном сотрудничестве, заключенного на днях между двумя учреждениями.

Лекторий посетили ребята всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». Они погрузились в далёкую историю освоения северных земель первопроходцами, узнали интересные факты о бурных революционных событиях в Якутии и первых якутских революционерах Платоне Ойунском, Исидоре Барахове, Степане Аржакове, Максиме Аммосове, которые приложили немало усилий для того, чтобы Якутия обрела свою административную независимость.

В ходе лектория юнармейцы были ознакомлены со структурой правительства Якутии, с преамбулой Конституции РС(Я), а также с функциями органов местного самоуправления, прописанными в 8 главе Основного Закона РС(Я).

Лекция сопровождалась видеоматериалами, рассказывающими о том, что современная Якутия – это один из самых устойчивых регионов России и служит примером мира и согласия в обществе, умело реализуя стратегию экономического роста, эффективно решая вопросы повышения благосостояния граждан.

На мероприятии были подняты вопросы, затрагивающие активную гражданскую позицию подрастающего поколения, необходимость более широкого участия молодёжи в общественной жизни своего родного края.

Материал предоставлен О.А. Лазаревой, зав. отделом обслуживания Алданской центральной районной библиотеки