День Республики и Первомай празднуем онлайн

Сегодня, 16 апреля, глава Якутии Айсен Николаев провел заседание республиканского оперштаба с участием глав муниципальных образований и городских округов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы республики Афанасий Ноев.

Ил Дархан отметил увеличение количества заболевших коронавирусной инфекцией, обратил внимание на то, что стали больше болеть граждане старше 65 лет, не сокращается количество тяжелых больных, есть летальные исходы.

В связи с усложнением санитарно-эпидемиологической ситуации в республике Айсен Николаев поставил ряд первоочередных задач перед главами муниципальных образований, городских округов и оперштабами в районах и городах: это обязательное соблюдение всех ограничительных мер, усиление санэпидконтроля со стороны административных комиссий совместно с правоохранительными органами, активное проведение вакцинации с широким охватом пожилых и маломобильных граждан, контроль за пребывающими из-за пределов республики, особенно из зарубежных стран.

На текущий момент в республику поступило более 113 тысяч доз вакцин против коронавирусной инфекции. Более 90 тысяч якутян получили первую вакцину, более 54 тысяч – вторую. В том числе 21 081 гражданин старше 60 лет получил первую вакцину, 12 248 человек – вторую вакцину.

Глава Якутии подчеркнул, что мероприятия по празднованию 27 апреля и 1 мая пройдут преимущественно в дистанционном режиме. Также поручено отработать вопрос по празднованию Пасхи.

По санитарно-эпидемиологической ситуации подробный отчет представили главы Алданского, Усть-Алданского и Мегино-Кангаласского районов, в которых показатели заболеваемости ковидом высоки.

С информацией по текущей ситуации выступили представители Минздрава Якутии и Управления Роспотребнадзора по РС(Я).