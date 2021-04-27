27.04.2021
21:47
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Праздники

День Республики для трех VIP-варягов

В День Республики Саха (Якутия) председатель правительства Якутии Андрей Владимирович Тарасенко с супругой Светланой Валентиновной посетили Национальный художественный музей РС (Я).

Первый зампред правительства Якутии Кирилл Бычков в дополнение к своим поздравлениям с Днем Республики запустил челлендж. И опубликовал свой собственный фотоснимок чуда якутской природы.

Еще один первый зампред правительства Республики Саха (Якутия) Дмитрий  Бердников встретил и лично поздравил внучку Алексея Кулаковского Раису Реасовну Кулаковскую. Как пишет ВИП-персона — «образца Якутской интеллигенции».

Фото: Инстаграм
Источник: Инстаграм
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