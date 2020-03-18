День работника культуры в «Ортодойду»: Как прекрасно дарить людям радость



«Работник культуры – не просто сотрудник, выполняющий определенные обязанности, а человек, глубоко осознающий и чувствующий все прекрасное, которое окружает нас, и которое мы порой просто не замечаем в обычной жизни. Благодаря его идеям и кропотливому труду, наше общество живет интересной жизнью. Не знаю, что окрыляет вас на творчество, но в одном я убеждена: вы профессионалы своего дела. Вы вдохновляете людей и ведете их за собой», — отметила совладелец туркомплекса «ОРТОДОЙДУ» Марианна Матвеевна.

Приглашаем провести День работника культуры вместе с туристическим комплексом «Орто Дойду»!

Банкетный зал ресторана «Орто Дойду» рассчитан на 50 посадочных мест. Здесь каждый может найти для себя подходящее занятие: пение в караоке, танцы под музыку ди-джея, спокойное общение за столом и прогулкой по местности.

Наши преимущества:

— полностью оборудован для обряда Алгыс,

— зал «Камелек»,

— большой зал с красивым видом из окна,

— вкусная кухня

— качественная музыка с аппаратурой и караоке

— красивый пейзаж для Ваших фотографий

Так же дополнительно в нашем туркомплексе Вы можете арендовать:

— благоустроенные гостевые домики вместимостью до 8 чел.

— беседки, мангальные зоны

Ждем вас!

8914271127, 89246636777

Хангаласский улус, с. Октемцы.

Покровский тракт, 49 км.orto-doydu.com

@orto_doydu_restoran