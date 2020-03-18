18.03.2020
15:34
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Путешествия & Отдых

День работника культуры в «Ортодойду»: Как прекрасно дарить людям радость


 «Работник культуры – не просто сотрудник, выполняющий определенные обязанности, а человек, глубоко осознающий и чувствующий все прекрасное, которое окружает нас, и которое мы порой просто не замечаем в обычной жизни.

Благодаря его идеям и кропотливому труду, наше общество живет интересной жизнью. Не знаю, что окрыляет вас на творчество, но в одном я убеждена: вы профессионалы своего дела. Вы вдохновляете людей и ведете их за собой», — отметила совладелец туркомплекса «ОРТОДОЙДУ» Марианна Матвеевна.

Приглашаем провести День работника культуры вместе с туристическим комплексом «Орто Дойду»!

Банкетный зал ресторана «Орто Дойду» рассчитан на 50 посадочных мест. Здесь каждый может найти для себя подходящее занятие: пение в караоке, танцы под музыку ди-джея, спокойное общение за столом и прогулкой по местности.

Наши преимущества:

— полностью оборудован для обряда Алгыс,
— зал «Камелек»,
— большой зал с красивым видом из окна,
— вкусная кухня
— качественная музыка с аппаратурой и караоке
— красивый пейзаж для Ваших фотографий

Так же дополнительно в нашем туркомплексе Вы можете арендовать:
— благоустроенные гостевые домики вместимостью до 8 чел.
— беседки, мангальные зоны

Ждем вас!

8914271127, 89246636777
Хангаласский улус, с. Октемцы.
Покровский тракт, 49 км.orto-doydu.com
@orto_doydu_restoran

Фото: Туркомплекс "ОртоДойду"
Источник: Туркомплекс "ОртоДойду"
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