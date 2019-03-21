Сегодня, в день поэзии в литературном музее им. П.А.Ойунского состоялась встреча знаменитого поэта Якутии Анатолия Старостина-Сиэн Кынат со своими почитателями его творчества. Встреча прошла в очень теплой обстановке, поэт рассказал о своей творческой жизни, читал некоторые свои любимые стихи, написанные в разные годы. Поздравить с днем поэзии знаменитого поэта пришли: гл.редактор журнала «Чолбон» Данил Макеев, народный артист республики Владимир Заболоцкий, этнопевец Александр Дьячковский-Саарын, народные артисты республики супруги Хатылаевы, друзья, поклонники и ценители творчества поэта интеллигенция и творческая молодежь, влюбленная в поэзию.