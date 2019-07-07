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7 июля 2019, 14:41
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День Петра и Февронии 2019 – народные традиции и приметы 8 июля

В понедельник 8 июля отмечается день памяти святых Петра и Февронии. С 2008 года в России день памяти святых является также Днем семьи, любви и верности.

История дня памяти

Все сведения о Петре и Февронии происходят из «Повести о Петре и Февронии Муромских» — одной из вершин древнерусской литературы XVI века. Составил её в связи с канонизацией Петра и Февронии по заказу митрополита Макария инок Ермолай Прегрешный. Однако в Великие четьи-минеи «житие» Петра и Февронии, как отличающееся «исключительной легендарностью», митрополит не включил — оно распространялось в качестве апокрифа.

Сюжет о Петре и Февронии был очень популярен на Руси и получил дальнейшее развитие как в литературе, так и в иконописи.

Согласно сказанию, за несколько лет до княжения Пётр убил огненного змея, но испачкался его кровью и заболел проказой, от которой никто не мог его излечить. Князю во сне было открыто, будто его может исцелить дочь «древолазца» (бортника), добывавшего дикий мед, Феврония, крестьянка деревни Ласково в Рязанской земле. Феврония в качестве платы за лечение пожелала, чтобы князь женился на ней после исцеления, князь пообещал на ней жениться. Феврония исцелила князя, однако он не сдержал своего слова, поскольку Феврония была простолюдинкой. Но в процессе лечения Феврония намеренно не залечила один струп на теле князя, из-за чего болезнь возобновилась, Феврония вновь вылечила Петра, и он был вынужден жениться на ней.

Когда Пётр наследовал княжение после брата, бояре не захотели иметь княгиню простого звания, заявив ему: «Или отпусти жену, которая своим происхождением оскорбляет знатных барынь, или оставь Муром». Князь взял Февронию, и на двух кораблях они отплыли по Оке.

В Муроме же началась смута, многие пустились домогаться освободившегося престола, начались убийства. Тогда бояре попросили князя с женой вернуться. Князь и княгиня вернулись, и Феврония в дальнейшем сумела заслужить любовь горожан.

В преклонном возрасте приняв монашеский постриг в разных монастырях с именами Давид и Евфросиния, они молили Бога, чтобы им умереть в один день, и завещали тела их положить в одном гробу, заранее приготовив гробницу из одного камня, с тонкой перегородкой. Скончались они в один день и час. Сочтя погребение в одном гробу несовместимым с монашеским званием, их тела положили в разных обителях, но на следующий день они оказались вместе.

Князь Пётр в летописных источниках не упоминается. Некоторые исследователи отождествляют Петра и Февронию с известным по летописям муромским князем Давидом Юрьевичем и его супругой. Князь Давид правил в Муроме с 1205 по 1228 год и принял постриг с именем Петра, о его супруге практически ничего не известно.

Святые канонизированы Русской православной церковью в 1547 году. Вскоре после канонизации была составлена «Повесть о Петре и Февронии Муромских».

По мнению исследователей, в повести объединены два народно-поэтических сюжета: волшебная сказка об огненном змие и сказка о мудрой деве. С устно-поэтической народной традицией связан и образ центральной героини — Февронии. Жанр «Повести о Петре и Февронии Муромских» не находит соответствий ни с исторической повестью, ни с агиографической.

Днём церковного почитания святых является 25 июня по юлианскому календарю, 8 июля по григорианскому. Указание летописей на то, что кончина князя Давида (Петра) и княгини и их погребение выпали на Светлую седмицу (апрель 1228 года), вызывает вопрос несоответствия времени смерти и даты церковного почитания. Церковная практика канонизации святых говорит о двух датах установления поминовения святых — в день их кончины и в день перенесения их святых мощей. В связи с этим исследователи высказывают предположение, что с датой 25 июня связано перенесение мощей святых князя и княгини из обветшавшего Борисоглебского кафедрального собора в новопостроенный собор Рождества Богородицы, уже существовавший в XV веке (обновлённый в XVI веке) на Воеводской горе, где мощи хранились до установления советской власти. Собор был снесён в конце 1930-х годов.

В связи с тем, что день памяти Петра и Февронии приходится на Петров пост, когда не совершается таинство брака, Священный синод Русской православной церкви 25 декабря 2012 года установил второе празднование в память о перенесении мощей, состоявшемся в 1992 году. Празднование совершается в воскресенье, предшествующее 6 (19) сентября.

Традиции

  • К муромскому князю Петру и его жене Февронии обращаются супруги с молитвами о семейном счастье.
  • Этот день был счастливым для любви и брака, и после купальских игр в предыдущий день определялись пары суженых.
  • По народным верованиям, в этот день заключаются счастливые браки.
  • Первый покос. День ведьм, оборотней, колдунов и проказ всякой нежити, начиная с домовых и кончая русалками. Считалось, что колдуны в этот день выжимают сок из тирлич-травы. Из тирлича ведьмы выжимают сок и употребляют его для своих чар, особенно против гнева властей. С этого дня купались уже без оглядки, так как считалось, что в этот день последние русалки уходят с берегов в глубь водоёмов и засыпают. Этот день также считался и днём полной зрелости полевых и лесных трав, расцветающих к этому времени во всей красе. Всё растущее на земле — к «Иванову дню в полном соку».

Поговорки

  • Жара в этот день — последующие 40 дней будут жаркими.
  • До Иванова дня дождь — в засек (прибавится хлеба), после Иванова дня дождь — из засека.
  • После Ивана не надо жупана.
  • Время большого сенокоса.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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