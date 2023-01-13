День Печати: Военкоры получили заслуженные награды

Сегодня, в День российской печати, встретился с военными корреспондентами – представителями республиканских СМИ, прошедшими обучение в Российском университете спецназа, пишет в своем телеграм-канале Ил Дархан.

Они рассказали мне о своих поездках в зону СВО, о настрое бойцов на передовой, об уровне их снабжения, а также о том, как проходила учеба и чем отличается работа военкора.

🔹Я поздравил ребят с профессиональным праздником и отметил большую важность работы, которую они делают. Ведь сейчас значение правдивой, объективной информации многократно возросло. И якутские военкоры, дающие оперативные, а главное – правдивые материалы, несут свою службу на передовой информационной войны.

Желаю всем работникам печати дальнейших успехов в работе, широкой и благодарной аудитории, крепкого здоровья и счастья!

Правда за нами, а значит – мы победим!