День Памяти и скорби жители Якутии начнут минутой молчания

22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в истории России – начало Великой Отечественной войны (1941-1945), освободительной войны народов СССР против нацистской Германии и ее союзников, являющейся важнейшей и решающей частью Второй мировой войны (1939-1945).

Министерство по делам молодёжи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) с 19 по 22 июня 2021 года приглашает всех принять активное участие во Всероссийских акциях, посвященных Дню памяти и скорби.

Всероссийская Акция «Минута молчания»

Онлайн формат

Дата: 22 июня

Время: 18:15 (00:15 ч. МСК)

22 июня, в День памяти и скорби, жители Якутии станут участниками Всероссийской минуты молчания, которая единовременно объединит всех россиян в 12 часов 15 минут по московскому времени. В минуту молчания россияне склоняют головы и вспоминают родных и близких, прошедших кровопролитную войну, героев, павших за Родину, всех, кто не дожил до Победы.

Всероссийская акция «Аист на крыше»

Дата проведения акции: с 19 по 22 июня

Хэштеги акции:

#АистНаКрыше,

#ЗаМирноеНебо,

#АистНаКрыше22июня

#АистнаКрышеЯкутия

В период с 20 по 22 июня проводится акция (флешмоб) «Аист на крыше». В Республики Саха (Якутия) представители активной молодежи всей республики, общественные организации и трудовые коллективы, а также профессиональные творческие песенные коллективы исполняют песню «Аист на крыше». Также к участию в акции привлекаются профессиональные хоры/коллективы детские и взрослые.

Текст и песня по ссылке: https://drive.google.com/drive/folders/1m0fdATpAYIdrE0afS6X_TpZRVh-DuQ76

Место проведения акции: в социальных сетях (Instagram, TikTok, Вконтакте и т.д.). Онлайн: исполнение песни онлайн в молодежных социальных сетях (Instagram, TikTok, Вконтакте и т.д.).

Лучшие работы будут публиковаться на официальной странице Министерства по делам молодежи и социальны коммуникациям Республики Саха (Якутия), а также транслироваться на НВК Саха.

Всероссийская акция «Свеча памяти»

Онлайн формат

Дата: 19-22 июня

Время: 18:15 ч. (12:15 МСК)

Для реализации акции работает интернет-платформа ДЕНЬПАМЯТИ.РФ. Сайт аккумулирует информацию о начале Великой Отечественной войны в разных городах страны, а также карту зажженных «Свечей памяти».