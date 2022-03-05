День открытых дверей в Историческом парке «Россия – моя история»

Дорогие друзья, 6 марта исторический парк открыт для всех посетителей совершенно бесплатно. Для вас в этот день организована теплая весенняя программа «Весне дорогу!» в рамках всероссийской акции «Культурные выходные», приуроченной к Году культурного наследия народов России и Международному женскому дню.

Программа длится с 11.00 часов до 17.00 часов.

В воскресенье Вас ждут:

С 12.00 часов проводится тематическая экскурсия «Матери великих людей»;

выставки: «Песни моря и цветов. На дальних берегах» и «История кузнечного дела в Якутии», а также наши постоянные экспозиции: «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к великой Победе: 1914 – 1945» и «Россия – Моя история: 1945-2016»;

Также в 14:00 состоится кинопоказ документального фильма Леонида Круглова «Великий северный путь».

Совместно с Ботаническим садом СВФУ им.М.К.Аммосова в продолжение Фестиваля знаний «Зимний сад» в нашем парке пройдет ряд увлекательных и полезных мастер-классов:

С 11:00 часов — мастер-класс «Весенние цветы» – тюльпаны из бумаги под руководством педагога Дворца детского творчества Элеоноры Терешкиной;

С 12:00 часов — мастер-класс по изготовлению экологичного сувенира – брелок на спиле дерева. Занятие проведет сотрудник Якутского музея им. Ем. Ярославского Анна Варламова;

С 13:00 — мастер-класс «Снежный одуванчик» от педагогов Дворца детского творчества Светланы Петуховой и Варвары Мироновой;

С 14:00 часов — беседа от студентов СВФУ Карины Васильевой и Татьяны Винокуровой на тему «Потаенные смыслы в знакомых нам сказках. Вечные сюжеты и образы»;

В 15.00 — профессор СВФУ Прасковья Гоголева расскажет о доступных и простых методах популяционных исследований растений;

16.00 — встреча с интересным человеком, журналистом, блогером, знатоком китайских чаев и чаепития Егором Карповым.

Исторический парк поздравляет всех представительниц прекрасного пола с наступающим праздником и желает Вам самого большого, искреннего счастья, крепкого здоровья и хорошего настроения. Совместите приятное с полезным в первый день культурных весенних выходных в нашем Историческом парке!