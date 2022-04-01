День открытых дверей. С заботой о здоровье женщин

Сохранение психологического и физического здоровья является самым важным и жизненно необходимым приоритетом для любого современного человека. Сохранить и преумножить здоровье женщин республики – один из важных аспектов здравоохранения.

31 марта, в рамках Года Матери, объявленного в Якутии, и Всемирного дня здоровья Минздравом республики и ЯРО ВОД «Матери России» проведен День открытых дверей в Республиканском центре общественного здоровья и медицинской профилактики. Основной целью акции стали ранняя диагностика онкологической патологии и факторов риска хронических неинфекционных заболеваний, привлечение внимания населения к сохранению репродуктивного здоровья, проблемам материнства и детства.

В акции «Женское здоровье» приняли участие ведущие специалисты Якутского республиканского онкологического диспансера, Медицинского диагностического центра «Белая Роза-Саха», Медицинского центра г. Якутска, Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД, Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, волонтеры-медики.

— Желающих пройти обследование было много, запись велась за два-три дня до акции, — рассказала главный врач РЦОЗМП Алена Никитина. — Приятно отметить, что средний возраст обратившихся на осмотр женщин составил от 25 до 50 лет, это говорит о том, что наша прекрасная половина ответственно подходит к своему здоровью. В рамках акции осмотрено более 100 женщин, которые получили возможность пройти профилактическое обследование в Центре здоровья, узнать состояние здоровья, выявить факторы риска на сахарный диабет, сердечно — сосудистые заболевания, ожирение, гиподинамию, есть ли проблемы с органами дыхания, а также получили консультацию врача-терапевта и рекомендации по ведению или изменению стиля жизни.

49 женщин, из осмотренных врачом-кардиологом, выявлено с патологическими изменениями электрокардиографии, высоким артериальным давлением

Специалисты онкологического диспансера провели более 100 тестирований на онкомаркеры, врачом гинекологом-онкологом осмотрено более тридцати женщин. Врачом офтальмологом медицинского центра г. Якутска осмотрено восемьдесят пять человек. Ультразвуковое обследование внутренних органов прошло – тридцать шесть, анонимное тестирование на ВИЧ, гепатит В, С и luis – восемьдесят девять. Выявлено два человека с положительным тестом на гепатит В, три человека — на гепатит С. Обследованным даны рекомендации и направления на дообследование в поликлинике по месту жительства.

К сожалению, в любом возрасте женщину подстерегают различные заболевания, которые могут не просто вызвать беспокойство, но и обернуться серьезными проблемами, влияющими на качество жизни.

Организаторы с удовлетворением отмечают, что первый День открытых дверей «Женское здоровье» прошел успешно и благодарят за участие и поддержку в его проведении ГБУ РС (Я) «Якутский республиканский онкологический диспансер», ГАУ «Медицинский центр г. Якутска», ГБУ РС (Я) «ЯРЦ по профилактике и борьбе со СПИД», АНО Медицинский диагностический центр «Белая Роза-Саха», волонтеров-медиков РС (Я), которые, несмотря на высокую загруженность, нашли время и оказали безвозмездную высокопрофессиональную помощь в организации акции. В дальнейшем подобные акции планируется проводить ежеквартально