Ветеранам провели экскурсию по пожарной части

В рамках месячника гражданской обороны в пожарной части №5 п. Витим Ленского района был проведен «День открытых дверей» для членов «Совета ветеранов п. Витим». Гостям продемонстрировали экспонаты из музея подразделения, такие как: «Памятки» – 1976 года, «Сигнал из пожарной охраны» – 1960 года, каска пожарного. Инструктор противопожарной профилактики Елена Березовская рассказала ветеранам историю Пожарной охраны Якутии и историю Пожарной части п. Витим, ознакомила с фотографиями на информационном стенде и продемонстрировала слайды и видеофильм.

Сотрудниками пожарной части для гостей была проведена интересная, познавательная экскурсия по подразделению. Ветераны познакомились с первичными средствами пожаротушения, со спасательным оборудованием, снаряжением и средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения и спортивными тренажерами, имеющимися в подразделении. Личный состав дежурного караула продемонстрировал норматив одевания боевой одежды пожарного на время, а диспетчер Елена Петренко рассказала о своей работе в пункте связи части. В заключение, в честь Дня пожилого человека, каждому ветерану был вручён сладкий подарок.

Данное мероприятие оставило множество приятных впечатлений и позитивных эмоций у пожилых людей, а слова благодарности стали наградой сотрудникам пожарной охраны, которые организовали эту экскурсию с целью разнообразить жизнь пенсионеров, сделать ее более содержательной и интересной.