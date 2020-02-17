День народной дипломатии впервые отметили в Якутске

10 февраля в России отметили День дипломатического работника. И в Якутии развито движение народной дипломатии, реализованы проекты международного сотрудничества. 14 февраля 2020 г. Дом дружбы народов имени А.Е. Кулаковского совместно с Министерством по внешним связям и делам народов РС(Я) впервые провел День народной дипломатии.

Мероприятие посвятили общественной деятельности, совершаемой инициативными гражданами по продвижению положительного имиджа нашей республики во всем мире, распространению информации о богатой культуре населяющих Якутию народов, проведении Ысыаха и других интересных мероприятий за рубежом.

Народная дипломатия способствует улучшению взаимоотношений, взаимовыгодному сотрудничеству, лучшему пониманию культуры, традиций и особенностей жизни в разных странах.

День народной дипломатии направлен на объединение усилий народных дипломатов во благо развития Республики Саха (Якутия). Организаторы: Министерство по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия), Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского, представители общественности.

Задачами являются:

1. Представление деятельности народных дипломатов Республики Саха (Якутия).

2. Объединение усилий по консолидированному продвижению положительного имиджа Республики Саха (Якутия).

3. Обмен опытом, установление контактов с потенциальными партнерами по проектам.

Яна ИГНАТЬЕВА, генеральный директор Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского:

— Мы сегодня открываем День народной дипломатии, это уникальное событие в жизни нашей республики. Общественники и коллективы достойно представляют культуру, искусство и другие традиции многих стран в республике и все они являются народными дипломатами. Мы гордимся всеми общественными организациями, которые сегодня работают на положительный имидж нашей Якутии.

Владимир ВАСИЛЬЕВ, Первый заместитель министра по внешним связям и делам народов РС(Я):

— Нам хотелось бы, чтобы общественное движение народной дипломатии стало более масштабным и стало реальным помощником правительства и всех муниципальных образований. Мы надеемся, что все вместе покажем важность этого движения, чтобы с этого года День дипломатии стал общепризнанным праздником в республике. В дальнейшем, чтобы мы могли сообща работать во благо Якутии, во благо всех муниципальных образований и достойно могли представлять нашу родину далеко за пределами нашей республики.

Участниками Дня народной дипломатии стали представители общественных организаций и физические лица, занимающиеся народной дипломатией. В этот день прошла выставка достижений, участники познакомились с проектами разных обществ, участвовали в консультационной площадке по обмену опытом.

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В выставке приняли участие 14 обществ: «Якутия глазами Бабича» (Общее движение «Ысыах в Европе»); ЯРО общества «Россия-Япония» ; София Булчукей — Общество Саха-Монголия «Аар Саха»; АНО «Эллэйада»; «Женщины Севера»; ЯРО российско-китайская дружба; ансамбль «Кыталык»; Клуб «Ротари»; «Киэргэ»; ЯРОО «Айсар» Кучу Чэй; ФК «Бриллиантовые нотки»; «Косторезное искусство» (Союз художников Республики Саха (Якутия); армянская ОО «Союз армян РС (Я)»; РОО «Потомки государевых ямщиков».

Проектная сессия состояла из 4 направлений и обсуждения Всемирного конгресса якутян-2022. В направлении «Культура» приняли участие 11 обществ, это: «Мир женщин Севера» (Зверева А.Н., Ефимова Л.С.); «Подготовка к Ысыаху Европы – 2020» («Ысыах в Европе»); «Дети – народные дипломаты. Международный фестиваль» («Бриллиантовые нотки»); «Деятельность Общества сербско-якутского сотрудничества» (Мария Сергеевна Кривцова); «День Якутии» в этнографическом музее народов Сибири в Испании» (Мария Сергеевна Кривцова, Анна Васильева); «Якутский чайный дом» (Туяра Григорьева); «Вовлечение молодежи в продвижение традиционной культуры народов Якутии на международных площадках» (Надежда Николаевна Оконешникова); «Каноны проведения ысыаха по философии А.Е. Кулаковского и опыт их проведения Ысыахе Европы» (Галина Васильевна Егорова); «Создание условий обратной связи при организации мероприятий по культурному обмену за рубежом как важный аспект долгосрочных дружеских отношений» («Эллэйада» Ершов Михаил Михайлович); «Исторические и культурные связи с ямщиками регионов РФ» (Добрянцев Анатолий Анатольевич); «100-летие Республики Татарстан. Федеральный Сабантуй» (Хуснутдинов Тахир Хасанович). В направлении «Образование и передача знаний» приняли участие 6 обществ: «Привлечение иностранных студентов к обучению английского языка в сельской школе» (Галина Петровна Жендринская); «Научно-популярные онлайн-лекции и культуре народа саха для представителей якутских диаспор и не только» (Анна Андреевна Васильева); «Радиопередача «Якутия в мире» (Екатерина Васильевна Голикова); «Образовательные связи Якутия – Китай» (Нюргун Максимов); «Школа народного дипломата» (Сардаана Васильевна Жендринская); «О деятельности клуба Ротари города Якутска» (Гаврильева М.Д.). В направлении «Бизнес» приняли участие 3 общества: «Открываем иностранцам Якутию» (Петр Шишигин); «Продвижение якутских брендов» (Ольга Григорьева); «Роль влияния МСП на развитие международных отношений РС (Я). На примере ИМ Туласыновой: коворкинг «Штаб», LIKE центр в г. Якутске, межмуниципального агентства «DELTA» (Мохначевский Г.М.). В направлении «Спорт» приняли участие 3 общества: «Продвижение спортивных мероприятий как средство развития дружеских и деловых связей, развития взаимоотношений между странами и народами» (Гаврил Мохначевский); «Спортивная дипломатия» (Андраник Альбертович Навоян, председатель ОО «Союз армян РС (Я)»; «Развитие тайцзицюань стиля Чэнь в Якутии» (Светлана Тимофеевна Кобякова). Объявлен сбор предложений по подготовке и проведению Всемирного конгресса якутян-2022. Участники высказывали свое мнение, идеи по мероприятиям на этапе подготовки и самой программе конгресса. Инициативная группа познакомила с целью и задачами конгресса.

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Консультативный семинар провела Божедонова А.Н. и Дьяконова Н.В.

Вечером в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского состоялся торжественный вечер, посвященный Дню народной дипломатии с участием гостей из Сербии и Болгарии, делегатов стран, которые радушно встречали на своей земле и оказывали якутянам помощь в реализации проектов и программ.

За значительный вклад в укрепление мира и дружбы, развитие сотрудничества и взаимопонимания между народами, активную деятельность по сближению и взаимообогащению межнациональных культур Почетным знаком Республики Саха (Якутия) «За укрепление мира и дружбы народов» была награждена помощник главы г. Белград (Сербия) Весна Шалович.

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За значительный вклад в укрепление мира и дружбы, развитие сотрудничества и взаимопонимания между народами, активную деятельность по сближению и взаимообогащению межнациональных культур Почетным знаком Республики Саха (Якутия) «За укрепление мира и дружбы народов» награжден директор культурно-исторического комплекса «Двор кириллицы» в Болгарии Карен Алексанян.

За активное продвижение имиджа республики за рубежом, организацию бизнес-миссий и выставок о самобытной культуре народа саха, популяризацию национальной одежды и укреплению сотрудничества Грамотами Министерства по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) награждена руководитель отдела по выставочно-ярмарочной, конгрессной деятельности Торгово-промышленной палаты Республики Саха (Якутия) Реева Зоя Даниловна и генеральный директор ювелирной фирмы «Киэргэ» Павлов Александр Кириллович.

За активное участие в выставочной деятельности, ярко демонстрирующей потенциал и неизведанные богатства Якутии Благодарственными письмами Министерства по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) награжден заведующий лаборатории-музея мамонта имени П. А. Лазарева Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова Григорьев Семен Егорович, директор ООО «Якутская рыба» Куроптева Лилия Александровна, генеральный директор концерна «Сахабулт» Павлов Михаил Михайлович.

Благодарственным письмом Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) награждена председатель организации «Женщины Прогара» общины Сурчин Радосава Йович.

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Благодарственным письмом Представительства МИД России в г. Якутске награжден директор Автономной некоммерческой организации Этнокультурное объединение «Эллэйада» Ершов Михаил Михайлович и председатель Общественной организации Якутское региональное отделение общества «Россия-Япония» Барамыгин Николай Андреевич.

Благодарностью Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского награждены Весна Шалович, Радосава Йович, Бошко Велисавлевич, Лариса Кулаковская-Велисавлевич, Карен Алексанян и Тигран Саакян.