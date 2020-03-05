День народного мастера в Якутии отметили праздничным шествием

В Якутии есть уникальный праздник, не имеющий аналогов во всем мире. Это 5 марта – День народного мастера. Он был учрежден в 2012 году, являясь свидетельством того, как в республике высоко ценят и уделяют должное внимание вопросам сохранения и развития культурного наследия народов.

Вот уже в четвертый раз в этот знаменательный день состоялось шествие мастеров. Стоит отметить, что в 2020 году мастера шли новым маршрутом: с площади Победы до площади Орджоникидзе. По улицам города Якутска прошли 1500 человек в национальных костюмах народов Якутии, демонстрирующих богатство и разнообразие культур нашего северного края. Мастера – хранители традиций, носители материальной и духовной культуры. Праздничное шествие было посвящено Дню народного мастера в РС(Я), Году памяти и славы в РФ, Году патриотизма в РС(Я), Году поколений в г.Якутске.

Организаторы мероприятия: Министерство культуры и духовного развития РС(Я), Национальный центр народного прикладного искусства и художественных промыслов «Симэх», Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского при поддержке Министерства по внешним связям и делам народов РС(Я).

В составе колонны были народные мастера и мастера народных художественных промыслов из Алданского, Аллаиховского, Амгинского, Вилюйского, Верхневилюйского, Верхнеколымского, Горного, Жиганского национального эвенкийского, Кобяйского, Ленского, Мегино-Кангаласского, Мирнинского, Намского, Оймяконского, Оленекского, Сунтарского, Таттинского, Усть-Алданского, Усть-Майского, Хангаласского, Чурапчинского районов и Якутского художественного училища им. Петра Романова. А также общественные организации и объединения народно-прикладного искусства: РОО «Саха таҥаһа», «Союз кузнецов Якутии», Союз кукольников, Творческий союз мастеров народного прикладного искусства «Уус». В праздничной колонне прошли и представители Ассамблеи народов РС(Я), национально-культурных объединений.

Якутия – край уникальных и древних традиций народного прикладного искусства и художественных промыслов. В республике существует множество видов художественной деятельности, характерных для северных народов: пошив национальной одежды из кожи, меха, национальное шитье, обработка бересты, плетение из конского волоса, резьба по дереву и кости, ювелирное искусство, кузнечное дело и др. Мы гордимся народными мастерами, которые являются носителями секретов искусства. Уникальные образцы якутского декоративно-прикладного искусства хранятся в фондах музеев Англии, Америки, Германии, России и других стран.

Прекрасные наряды, украшения никого не оставили равнодушным. Зрители самого северного красочного парада преклонялись таланту мастеров, их умению создавать прекрасное, вечное и ценное.