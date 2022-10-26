26.10.2022
17:21
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Праздники

День народного единства – выходной день

В ноябре 2022 года граждан России ожидает государственный праздник 4 ноября — День народного единства, утвержденный правительством Российской Федерации в 2005 году.

В соответствии со ст. 95 Трудового кодекса РФ предпраздничный рабочий день в четверг 3 ноября будет сокращен на 1 час. Сокращение рабочего времени не касается непрерывно действующих организаций и отдельных видов работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) в предпраздничный день.

Всего в ноябре 2022 года россиянам предстоит 21 рабочий день и 9 выходных, в том числе праздничный день 4 ноября.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба министерства труда и социального развития Якутии

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