День народного единства собрал представителей национальных общин в Историческом парке

День народного единства в Историческом парке прошел с участием родовых общин и презентацией национальных костюмов

4 ноября в Историческом парке «Россия – Моя история» прошла специальная программа, посвященная Дню народного единства. В этот день в парке собрались представители национальных родовых общин. Гости поделились историями и интересными фактами о своем народе и продемонстрировали традиционные костюмы.

Изюминкой праздника стал стол, наполненный самыми вкусными и известными блюдами представителей народных общин: бурятов, татаров, казахов и даже корейцев. На столе присутствовали уникальнейшие примеры гастрономии родовой общины «Чубукулах» эвенского рода Донрыткын.

Кроме того, эвенские гости продемонстрировали свои национальные костюмы и рассказали о том, как шьют традиционный эвенский наряд. Община «Чубукулах» является представителем коренных малочисленных народов Севера и занимается традиционным видом деятельности – оленеводством, работают над сохранением языка и фольклора эвенов рода Донрыткын.

Русскую общину представили Русскоустьинцы – группа русских старожилов на северо-востоке Сибири, живущих в селе Русское Устье в дельте Индигирки и поселке Чокурдах Аллаиховского улуса Якутии. Девушки представили красочные костюмы и угостили зрителей выпечкой с рыбой.

Незабываемым стало выступление Мархинских старожилов. Пятеро ярких женщин в народных костюмах и кокошниках в сопровождении танцора показали гостям настоящую заводную Кадриль.

Бурятская община продемонстрировала национальные костюмы, раскрыв секреты пошива и символики наряда. В качестве традиционного блюда, бурятские гости представили настоящие буузы, а также рассказали секрет о том, как они лепятся.

Главными звездами мероприятия стали представители татарской общины, который показали и рассказали об исконных традиционных нарядах своего народа, угостили посетителей пловом из казана и чак-чаком, станцевали национальный татарский танец и даже сыграли на баяне.

Покорили всех своей щедростью и кимчи представители корейской общины под председательством Веры Ги-Веновной Шамаевой. Корейцы принадлежат к древним народам, сохранившим множество уникальных традиций.

На презентации также выступила Казахская родовая община, существующая в Якутске уже более 8 лет. Представители общины рассказали об уникальных семейных украшениях и исполнили музыкальный номер на родном языке.

Приятным подарком было присутствие представительницы Монголии – Эрки Гунзель. Кроме того, на сцену также были приглашены представительницы народа саха, которые продемонстрировали традиционные костюмы и выступили со стихами ко Дню народного единства.

В завершение праздника, для посетителей и представителей общин были проведены игры и загадки народов России, а также показ фильмов «Конец Смутного времени» и «Наука побеждать».