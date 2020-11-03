День народного единства 2020 — как отдыхаем 4 ноября

4 ноября 2020 года в России празднуется День народного единства. Из-за пандемии коронавируса праздник пройдет в онлайн-формате.

Среда 4 ноября — выходной день. Так как, День народного единства является государственным праздником.

История праздника:

22 октября (1 ноября) 1612 года бойцы народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, гарнизон Речи Посполитой отступил в Кремль.

Князь Пожарский вступил в Китай-город с Казанской иконой Божией Матери. 23 октября (2 ноября) командование гарнизона интервентов подписало капитуляцию, выпустив тогда же из Кремля московских бояр и других знатных лиц. На следующий день 24 октября (3 ноября) гарнизон сдался.

В 1649 году царь Алексей Михайлович распорядился отмечать день Казанской иконы Божией Матери не только летом, но и 22 октября (по юлианскому календарю), когда у него родился первенец Дмитрий Алексеевич. «Празднование Казанской иконе Божией Матери (в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 году)» сохраняется в православном и народном календаре доныне.

Справка: 28 июля 1612 года второе народное ополчение выступило из Ярославля в Москву и 14 августа 1612 года оно уже было у стен Троице-Сергиевого монастыря, а 20 августа подошло к Москве. 21—24 августа состоялось ожесточённое сражение ополченцев с поляками и войсками литовского гетмана Ходкевича, пришедшего на помощь полякам по приказу польского короля Сигизмунда III. К вечеру 24 августа поляки и войска Ходкевича были наголову разбиты, а сам Ходкевич с остатками своего войска утром 25 августа 1612 года ушёл в Польшу. Но ещё два месяца продолжалась борьба ополченцев с засевшими в Москве поляками. Наконец 22 октября (1 ноября по новому стилю) поляков выгнали из Китай-города.

В XX и XXI веках дню 22 октября по юлианскому календарю соответствует в григорианском календаре 4 ноября.

В Российской Федерации — праздник отмечается с 2005 года. Ранее в России в ноябре отмечалась дата 7 ноября (день Октябрьской революции).

Идея сделать праздничным день 4 ноября как День народного единства была высказана Межрелигиозным советом России в сентябре 2004 года. Она была поддержана думским Комитетом по труду и социальной политике и, таким образом, приобрела статус думской инициативы.

27 декабря 2004 года проект был принят в третьем чтении и стал законом. 327 депутатов проголосовали «за», 104 (все коммунисты) — против, двое воздержались.