День национальной одежды томпонцы отметили в якутских нарядах

Сегодня в Томпонском районе отметили День якутской национальной одежды, сообщает tompo_vestnik. Томпонцы надели якутские наряды на работе, в школе, дома — везде в национальной одежде.

Фото: tompo_vestnik Источник: tompo_vestnik

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