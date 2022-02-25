25.02.2022
20:24
54
Праздники
День национальной одежды томпонцы отметили в якутских нарядах
Сегодня в Томпонском районе отметили День якутской национальной одежды, сообщает tompo_vestnik. Томпонцы надели якутские наряды на работе, в школе, дома — везде в национальной одежде.
Фото: tompo_vestnik
Источник: tompo_vestnik
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