День матери — праздник каждой семьи

В последнее воскресенье ноября в Российской Федерации отмечается День матери. Этот большой международный праздник пришел в современную Россию чуть больше двадцати лет назад. В отличие от восьмого марта — Международного женского дня, когда поздравления принимают все представительницы прекрасного пола, в этот день принято благодарить и отдавать дань любви и уважения нашим мамам и бабушкам. В разное время года такой праздник отмечается в каждой стране мира.



В России праздник День матери учреждён в 1998 году. В соответствии с указом президента России Б. Н. Ельцина от 30 января 1998 года № 120 «О Дне матери» праздник отмечается в последнее ноябрьское воскресенье. Инициатива учреждения этого праздника принадлежит Комитету Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодёжи. Цель праздника — поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо отметить значение в нашей жизни самого главного человека — матери, выразить признание и благодарность за социальную роль матери в обществе.



История этот праздника в России имеет дореволюционные корни. Впервые День матери в России был проведен 1 декабря 1915 года в Первом Петроградском отряде скаутов по инициативе Главного инструктора скаутмастера Рагнара Фернберга. В ходе работы Первого съезда по скаутизму 26-30 декабря 1915 года в Петрограде, этот праздник был принят для проведения всеми формированиями русских скаутов.



До 1926 года праздник в Советском Союзе проводился регулярно, но потом поздравления матерям полностью перешли на День 8 марта. Своему возрождению, День матери в Российской Федерации обязан в первую очередь движению снизу – народной инициативе. 30 октября 1988 года в школе № 228 города Баку праздник провела учитель русского языка и литературы Эльмира Гусейнова. В День матери было принято обращение ко всем школьникам с призывом сделать праздник ежегодным. Текст этого обращения опубликовали многие газеты, о празднике написала в ноябре 1988 года газета «Советская Россия». Добрая традиция была подхвачена многими школами страны, и постепенно праздник стал всенародным. Причем, это происходило задолго до официального признания праздника Дня матери.



Аналогичное движение происходило и в Якутии. Республиканский День матери был учрежден первым президентом республики Михаилом Николаевым в 1993 году, на шесть лет раньше общероссийского. С тех пор праздник ежегодно и максимально широко отмечается в нашей республике в третье воскресенье октября. В этом году ему не смогла помешать даже мировая пандемия и соответствующие ей ограничения. В республике состоялись онлайн-выставки, мастер-классы, круглые столы, акции, фотоконкурсы, онлайн-турниры по шахматам среди девочек и женщин, акции здоровья в медицинских учреждениях республики.



Дорогие наши мамы и бабушки! С первого слова «мама» начинается жизнь каждого человека, с ним мы учимся осознавать себя и своё предназначение в этом мире. Любовь и надежда, сила и вдохновение, надежда и защита – всё это для нас заключается в понятии «мама».

В этот прекрасный день мы благодарим вас за терпение и заботу, за любовь и самоотверженность. Материнская любовь делает нас сильней, помогает преодолевать невзгоды и верить в успех. Это невидимая, но очень прочная опора, которая остается с нами на всю жизнь.



В День Матери примите низкий поклон и самые искренние слова благодарности, искренние пожелания здоровья и счастья! Желаю вам любящих детей — благодарных и внимательных, успешных и заботливых. Пусть вся ваша жизнь будет всегда и до самого верха наполнена благополучием и гармонией! Мира вам и добра, семейного благополучия и только самых дорогих людей рядом. С праздником, наши дорогие и любимые!

Александр КОШУКОВ,

народный депутат Республики Саха (Якутия).