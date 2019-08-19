День Марины — народные приметы 20 августа
20 августа 2019 года православные христиане отмечают день памяти мученика Марины.
В Кесарии, Палестинской, жил воин по имени Марин. Товарищи по полку призывали его на место сотника, открывшееся по смерти занимавшего его воина. Когда Марин готовился занять помянутое место, другой воин, завидуя и сам желая сделаться сотником, пошел к судье и открыл ему, что Марин, как христианин, не хочет приносить жертвы богам и изображениям царей, а потому, – добавил доносчик, – такого человека в силу римских законов нельзя ставить сотником. Судья тотчас призвал Марина и спросил его о исповедуемой им вере; услыхав от самого Марина, что он христианин, судья дал ему три часа для размышления, – избрать ли жизнь или смерть. Марина выбрал смерть.
В народном календаре этот день известен как день Марины.
В этот день люди особенно внимательно наблюдали за аистами: если птицы готовились к отлету на юг, наступит холодная и ранняя осень.
Также в этот день было принято угощать бедняков и больных медом и свежими овощами, фруктами, вдовицам и сиротам помогать убрать несжатый хлеб. Традиционно пекли малиновые пироги в этот день.
Приметы Дня Марины:
- В день Марины — сошла вся малина.
- Пимены-Марины — не ищи в лесу малины, девки лес пройдут, дочиста оберут.
- Коли аисты готовятся к отлёту в тёплые края, то осень будет холодной.
- И сеют, и жнут, и про осень бают.
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