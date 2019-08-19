День Марины — народные приметы 20 августа

20 августа 2019 года православные христиане отмечают день памяти мученика Марины.

В Кесарии, Палестинской, жил воин по имени Марин. Товарищи по полку призывали его на место сотника, открывшееся по смерти занимавшего его воина. Когда Марин готовился занять помянутое место, другой воин, завидуя и сам желая сделаться сотником, пошел к судье и открыл ему, что Марин, как христианин, не хочет приносить жертвы богам и изображениям царей, а потому, – добавил доносчик, – такого человека в силу римских законов нельзя ставить сотником. Судья тотчас призвал Марина и спросил его о исповедуемой им вере; услыхав от самого Марина, что он христианин, судья дал ему три часа для размышления, – избрать ли жизнь или смерть. Марина выбрал смерть.

В народном календаре этот день известен как день Марины.

В этот день люди особенно внимательно наблюдали за аистами: если птицы готовились к отлету на юг, наступит холодная и ранняя осень.

Также в этот день было принято угощать бедняков и больных медом и свежими овощами, фруктами, вдовицам и сиротам помогать убрать несжатый хлеб. Традиционно пекли малиновые пироги в этот день.

Приметы Дня Марины: