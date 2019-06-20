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День летнего солнцестояния 2019 – приметы и обычаи 21 июня

День летнего солнцестояния в 2019 году или как его еще называют самым длинным днем года припадает на вечер пятницы, 21 июня. Точное время события — 18:55.

Во время него Солнце поднимется на самую высокую точку и перейдет из Близнецов в знак Рака. После этого дня постепенно дни будут сокращаться и так будет продолжаться до 22 декабря — дня зимнего солнцестояния (самого короткого дня в году).

История празднования

Наши предки относились к Солнцу с трепетом и уважением, поэтому особенно отмечали этот праздник. Историки до сих пор спорят, кто из народов мира первым стал выделять день солнцестояния как праздник. Известно только, что отмечали его не только на Руси.

В пору язычества это был один из главных праздников года. Считалось, что, чем больше обрядов в этот день проведешь, тем благополучнее и спокойнее будет твоя дальнейшая жизнь. Поэтому повсеместно жгли костры, плясали вокруг огня, плели венки и пускали их по реке.

С вхождением в Европу христианства языческие праздники стали уступать свое место христианским.

Астрономический смысл солнцестояния

Астрономы определяют день летнего солнцестояния как точку начала астрономического лета. Интересный факт: пару дней до и пару дней после указанного дня Солнце практически не отклоняется от своего местоположения. Поэтому и применяется термин «солнцестояние». В этот день солнце находится максимально далеко от небесного экватора.

В момент зимнего солнцестояния солнце зависает в самой низкой точке над горизонтом. В противовес этому, при летнем, светило находится в самой высокой точке небосклона.

Традиции праздника дня летнего солнцестояния

Самый долгий день приходится на время Петровского поста, поэтому это практически полный отказ от мясных и молочных продуктов. На дворе лето и на столе приветствуются продукты, выращенные под солнышком. Это все ранние травы: укроп, петрушка, зеленый лук.

Разноцветные овощи и ягоды: красные, зеленые, оранжевые. Эти кушанья пропитаны солнечной энергией и очень кстати подаются на стол в праздник почитания Солнца.

Чудесный праздник солнцестояния проводится в самый пик летнего тепла и состоит главным образом из воды, огня и зелени. Есть, поверье, что в эту ночь русалки мирно спят в своих заводях и люди могут спокойно купаться никого не опасаясь. Ночью купаться принято обнаженными или в вышитых сорочках. Считалось, что купание в этот день приносит человеку силу, здоровье и долголетие.

Центром праздника были костры их разжигали несколько. Вокруг больших водили хороводы, а через маленькие устраивали прыжки. Жгли костры, пели песни, купались, все это длилось до самого утра. Самые решительные молодые люди отправлялись в лес искать распустившийся цветок папоротника.

В венок, сплетенный во время праздника вплетали заговор на исполнение желания. Если в эту самую короткую ночь на небе будет много звезд, то к осени обязательно будет большой урожай грибов.

Магическое значение праздника дня солнцестояния

В старину верили в магическую силу Бога Солнца и его влияния на Землю. Ведь именно в день летнего солнцестояния светило будто бы зависает над землей, освещая самые дальние закоулки, изгоняя все темное и злое. Наступает время загадывать желания, В этот период исполняются самые заветные из них.

Считалось, что можно даже изменить судьбу.

Каждый языческий праздник наши предки связывали с определенным растением. В день солнцестояния это был папоротник. К ночи этого дня папоротник расцветал и наливался магической силой.

Темные духи леса окружали цветок непроходимой гущей, решиться зайти в такой лес мог только очень смелый человек. У смельчака, который сорвет заветный цветок духи леса могли отнять дар речи.

Традиционно на этот день играли свадьбы, считалось, что такие браки особенно счастливые и крепкие.

Источник: https://podrobnosti.ua/2302778-den-letnego-solntsestojanija-2019-kogda-zhdat-i-chto-nelzja-delat.html
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