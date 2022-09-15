День лесника: цветы к памятникам Николаю Степанову и Константину Аникину

В городском парке культуры и отдыха Якутска состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню работника леса. Лесоводы Якутии традиционно собрались в сквере лесника, чтобы возложить цветы к памятникам Герою Советского Союза, леснику Вилюйского лесхоза Николаю Степанову и основателю лесного хозяйства Якутии, заслуженному лесоводу РСФСР Константину Аникину, передаёт ЯСИА.

«Этот сквер излюбленное место лесников, здесь установлены бюсты нашим героям — это Константин Аникин и Николай Степанов. Соответственно, все праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню работника леса, проводятся здесь. Отрадно было видеть сегодня студентов, которые обучаются по профессии лесное дело в учебном заведении АГАТУ», – поделился заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии, главный лесничий Андрей Коноплев.