День красоты устроили для осужденных девушек

День красоты организовали сотрудники уголовно-исполнительной инспекции для девушек, осужденных без изоляции от общества.

Команда профессионалов безвозмездно предоставила каждой девушке целый спектр услуг. Сначала визажист Екатерина Александрова рассказала, как нужно ухаживать за лицом и волосами, наложила макияж и сделала модную прическу, подчеркнув природные достоинства красавиц.

Затем стилист Дарья Габышева вместе с помощницей Алевтиной Бесчетновой помогли подобрать девушкам красивую и стильную одежду, поделились секретами как правильно ее выбирать с учетом возраста, роста и телосложения.

После этого к работе приступила фотограф Ирина Оконешникова. Она, как настоящий профессионал, с легкостью находила общий язык со всеми моделями и на своем примере демонстрировала им правильные позы и выражение лица.

У участниц Дня красоты заметно поднялось настроение. Они поблагодарили сотрудников и команду профессионалов, сказав, что в этот день забыли о будничных делах и, как будто побывали в сказке.

— Мы надеемся, что для девушек преображение во внешности станет толчком и к переменам в жизни, поможет стать более успешными и уверенными в себе, – отметили сотрудники уголовно-исполнительной инспекции по окончании мероприятия. Они выразили признательность специалистам по красоте и вручили им благодарственные письма.